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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να εξετάζουν τις επικοινωνίες μέσα και γύρω από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, τις αναφορές για πιθανή χορήγηση μέθης, αλλά και τα ευρήματα της νεκροψίας που αναμένεται να φωτιστούν από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η έρευνα για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή περνά πλέον σε νέα φάση, καθώς οι ανακριτικές αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι νέες αποκαλύψεις για τις επικοινωνίες της γιατρού Ιωάννας Γάκα με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, αλλά και οι αναφορές εργαζομένων του ιατρείου για όσα φέρεται να συνέβησαν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, οι αρχές αναμένουν κρίσιμες απαντήσεις από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ σημαντικό ρόλο στην πορεία της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών, της Ιωάννας Γάκα και του συζύγου της Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Οι δύο γιατροί έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ η υπεράσπισή τους αμφισβητεί την εμπλοκή τους και προβάλλει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.

Οι αναφορές για «μέθη», «απινιδωτή» και «αδρεναλίνη»

Ένα από τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά όσα φέρεται να άκουσε εργαζόμενη του ιατρείου κατά τις κρίσιμες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου φέρεται να ανέφερε ότι άκουσε από τον χώρο της κλινικής λέξεις όπως «μέθη», «απινιδωτή» και «αδρεναλίνη».

Η ίδια φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να είχε στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο ανέφερε: «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη», μήνυμα που στη συνέχεια φέρεται να διαγράφηκε, σύμφωνα με το Mega.

Οι αρχές εξετάζουν εάν πράγματι χορηγήθηκαν κατασταλτικές ουσίες στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αν αυτό συνδέεται με την εξέλιξη της κατάστασής του.

Το ζήτημα της πιθανής χορήγησης μέθης αποτελεί ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν υπήρχαν στον οργανισμό του φαρμακευτικές ουσίες, όπως βενζοδιαζεπίνες ή άλλα κατασταλτικά φάρμακα, αλλά και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Η πλασμαφαίρεση και τα ερωτήματα για τη διαδικασία

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα όλα τα δεδομένα γύρω από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τις πιθανές επιπλοκές που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η πιθανότητα θρόμβωσης, η εμβολή αέρα μέσω του συστήματος, αλλά και ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με τη χορήγηση υγρών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά τη νεκροψία δεν εντοπίστηκε αρχικά θρόμβωση, ωστόσο το σύνολο των ευρημάτων αναμένεται να αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

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