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Χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραμένει η επανεκκίνηση του μετροπόντικα της Γραμμής 4 στην Κυψέλη, με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να θέτει ως προϋπόθεση την ασφάλεια κατοίκων και κτιρίων, αλλά να προειδοποιεί παράλληλα για τους τεχνικούς κινδύνους από την παρατεταμένη ακινησία του μηχανήματος. Την ίδια ώρα, οι αποκαταστάσεις στα κτίρια πάνω από την ήδη κατασκευασμένη σήραγγα μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από την επανέναρξη της διάνοιξης, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Meganews και στον Παύλο Τσίμα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος διέψευσε αναφορά σημερινού δημοσιεύματος περί μετάθεσης της επανέναρξης των εργασιών για μετά τις εκλογές. «Όχι, δεν έχει καμία βάση αυτό», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιοριστεί ο χρόνος επανεκκίνησης, καθώς οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως είπε, στόχος είναι οι εργασίες να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν, «με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και για τις κατασκευές».

Ο κίνδυνος από την ακινησία

Η πίεση για επανεκκίνηση συνδέεται, σύμφωνα με τον υφυπουργό, και με την κατάσταση του ίδιου του μηχανήματος. Η παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας του μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά την επαναφορά του σε κίνηση.

«Επείγει να ξεκινήσει ο μετροπόντικας και για τεχνικούς λόγους. Τα κοπτικά δεν είναι δυνατόν να μείνουν επ’ αόριστον ακίνητα, γιατί θα πετρώσει η κεφαλή και μετά η επανεκκίνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη», υπογράμμισε.

Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι το Δημόσιο, η Ελληνικό Μετρό και η ανάδοχος κοινοπραξία έχουν κοινό ενδιαφέρον να επανεκκινήσει το έργο, τονίζοντας όμως ότι προηγείται η προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Οι αποκαταστάσεις και οι μελέτες ασφάλειας

Ως προς τη διαχείριση των ζημιών, ο υφυπουργός διαχώρισε τις παρεμβάσεις σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη θέση των κτιρίων σε σχέση με τη σήραγγα και τον μετροπόντικα.

Για τα ακίνητα πάνω από το τμήμα της σήραγγας που έχει ήδη κατασκευαστεί και όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν παρατηρούνται πλέον καθιζήσεις, οι αποκαταστάσεις μπορούν και πρέπει να ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες μελέτες. Πρόκειται για υποχρέωση της αναδόχου κοινοπραξίας και για εργασίες που δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του μηχανήματος.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των κτιρίων πάνω από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα ο μετροπόντικας, καθώς παραμένουν στη ζώνη επιρροής του. Για αυτά εκπονείται μελέτη τρωτότητας, ενώ πριν από την επανεκκίνηση θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.

Το τρίτο ζητούμενο αφορά τη συνέχεια της διάνοιξης και τη διασφάλιση των κτιρίων που βρίσκονται κατά μήκος της επόμενης διαδρομής του μηχανήματος.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι στα κτίρια

Ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε 35 κτίρια εντός της ζώνης που ελέγχθηκε και ότι για 14 από αυτά κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

«Δεν έχουν 35 κτίρια πρόβλημα. Οι υπόλοιποι αριθμοί που ακούγονται έχουν στοιχεία αυθαιρεσίας», δήλωσε, διαχωρίζοντας τον συνολικό αριθμό των ελεγχθέντων ακινήτων από εκείνα για τα οποία ζητήθηκε περαιτέρω διερεύνηση.

Για την ασφάλεια των ενοίκων, επικαλέστηκε τις διαβεβαιώσεις των μηχανικών ότι δεν συντρέχει λόγος εκκένωσης κανενός κτιρίου. Πρόσθεσε ότι τα περισσότερα ακίνητα βρίσκονται πάνω από ήδη κατασκευασμένη σήραγγα και, κατά τον ίδιο, πάνω από σταθεροποιημένο έδαφος. Αναγνώρισε πάντως την ανησυχία των κατοίκων, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν θέλει να έχει σπίτι με ρωγμές».

Ανοιχτό το ζήτημα της αιτίας και των ευθυνών

Ως αιτία των καθιζήσεων ο υφυπουργός προσδιόρισε την πτώση της πίεσης με την οποία ο μετροπόντικας εξισορροπούσε την εδαφική πίεση. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό αν η πτώση αυτή προκλήθηκε από αντικειμενικές συνθήκες ή από σφάλμα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το θέμα συμβατικό ζήτημα μεταξύ της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξελιχθεί σε αντικείμενο διαφοράς μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε ό,τι αφορά πάντως τις αποκαταστάσεις, ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη ανήκει στον ανάδοχο και ότι το υπουργείο και η Ελληνικό Μετρό θα επιμείνουν στην πλήρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

«Εμείς, και Υπουργείο και Ελληνικό Μετρό, είμαστε από την πλευρά των κατοίκων. Δεν θα επιτρέψουμε καμία έκπτωση στις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση», δήλωσε, προσθέτοντας: «Η ανάδοχος κοινοπραξία θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να πληρώσει. Μου είναι απολύτως αδιάφορο αν θα είναι δέκα χιλιάδες ευρώ ή δέκα εκατομμύρια ευρώ».

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