Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια προσπάθεια να δώσει λίγη έμπνευση στους ταξιδιώτες, η ξενοδοχειακή αλυσίδα Premier Inn αποφάσισε να επιχειρήσει να κατατάξει τις ομορφότερες πόλεις για επισκέψεις, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια περισσότερο επιστημονική προσέγγιση.

Η εταιρεία συγκέντρωσε φωτογραφίες από περισσότερες από 60 μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και, χρησιμοποιώντας τεχνολογία παρακολούθησης της κίνησης των ματιών (eye-tracking), μελέτησε ποιες εικόνες προσέλκυαν γρηγορότερα την προσοχή των συμμετεχόντων και σε ποιες παρέμενε το βλέμμα τους για περισσότερο χρόνο. Με βάση τα αποτελέσματα, δημιούργησε μια λίστα με τις πιο όμορφες πόλεις για την καλοκαιρινή περίοδο.

Αυτές είναι οι ομορφότερες καλοκαιρινές πόλεις του κόσμου

Η έρευνα έχρισε το Μπανφ στον Καναδά, ως την ομορφότερη καλοκαιρινή πόλη στον κόσμο, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 96,0 στα 100. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ορεινό προορισμό, το καταπράσινο και ήρεμο τοπίο που παρουσιάζουν τα Βραχώδη Όρη της Αλμπέρτας και ο ομώνυμος εθνικός δρυμός του Μπανφ, φαίνεται ότι προσέλκυσαν το… μάτι των ταξιδιωτών.

Οι συμμετέχοντες πέρασαν κατά μέσο όρο 3,2 δευτερόλεπτα κοιτάζοντας τη φωτογραφία της καναδικής πόλης, με τα χαρακτηριστικά ξύλινα σπίτια της να βρίσκονται ανάμεσα σε επιβλητικά βουνά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο χρόνο παρατήρησης οποιασδήποτε εικόνας στην έρευνα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ένας ελληνικός προορισμός, η Χώρα της Μυκόνου, με συνολική βαθμολογία 87,3 στα 100. Η Χώρα της Μυκόνου, με τα χαρακτηριστικά λευκά σπίτια και το έντονο γαλάζιο της θάλασσας, ήταν η πόλη που κατάφερε να τραβήξει γρηγορότερα από όλες την προσοχή των συμμετεχόντων, καθώς χρειάστηκαν μόλις 1,5 δευτερόλεπτο για να την προσέξουν.

Αμέσως μετά τη Χώρα της Μυκόνου ακολουθεί το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια πόλη όπου οι ζωντανές αστικές παραλίες και ο χαλαρός τρόπος ζωής αποτυπώνουν ιδανικά την αίσθηση του καλοκαιριού. Το Σίδνεϊ συγκέντρωσε βαθμολογία 85,6 στα 100.

Η Μπριζ στο Βέλγιο, με το δίκτυο καναλιών και τα χαρακτηριστικά σπίτια με αετώματα, καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με βαθμολογία 84,1 στα 100, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Μπρίστολ, η ιστορική πόλη-λιμάνι του Ηνωμένου Βασιλείου, με βαθμολογία 83,7 στα 100.

Συνολικά, πέντε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου κατάφεραν να μπουν στην πρώτη 30άδα. Πρόκειται για το Μπρίστολ, το Λίβερπουλ στη 15η θέση, το Μπαθ στην 25η, τη Γλασκώβη στην 27η και το Μπράιτον στην 29η θέση.

Η Γερμανία έχει επίσης τέσσερις πόλεις στην πρώτη 30άδα. Το Μόναχο βρίσκεται στη 14η θέση, το Φράιμπουργκ στη 16η, το Αμβούργο στην 22η και η Δρέσδη στην 23η θέση.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκοί προορισμοί κυριαρχούν στην κατάταξη των 30 ομορφότερων πόλεων, καθώς 19 από τις πόλεις της λίστας βρίσκονται στην Ευρώπη.

Διαβάστε ακόμη

Αγορές ενέργειας: Όλα δείχνουν δύσκολο χειμώνα – Οι προειδοποιήσεις Λαγκάρντ και Μυτιληναίου

Αμυντική βιομηχανία: Οι σουηδικές FDI, η Ασπίδα του Αχιλλέα και το παράθυρο ευκαιρίας για τις ελληνικές εταιρείες (pics)

Κοινωνική Αντιπαροχή: Εισόδημα έως 35.000 ευρώ στο τραπέζι – Τα κριτήρια για φθηνότερη στέγη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ