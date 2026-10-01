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Αυξημένη προσοχή σε όλα τα χωριά ζητά ο Δήμος Μυλοποτάμου από κατοίκους και επισκέπτες, με έκτακτη ανακοίνωσή του για τον μεγάλο όγκο νερού στα ορεινά, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που εκδηλώνεται στην περιοχή.

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου. Η αναστολή της λειτουργίας τους αποφασίστηκε προληπτικά, έπειτα από επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης για έντονα καιρικά φαινόμενα, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού και την αποφυγή επικίνδυνων μετακινήσεων.

Ο δήμος καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα, χειμάρρους ή πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα. Παράλληλα, συστήνει να παραμένουν μακριά από σημεία όπου συγκεντρώνεται ή διέρχεται ορμητικά νερό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στο μεταξύ, στις 06.40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και των επισκέψεων στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, ενώ στην περιοχή μεταβαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την παροχή βοήθειας, εφόσον απαιτηθεί. Έχει αναφερθεί άνοδος της στάθμης των υδάτων σε ορισμένα σημεία και παρουσία φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Στην ίδια ενημέρωση περιλαμβάνονται πληροφορίες για πτώση στύλου και διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών.

Ο δήμος υπενθυμίζει ότι, για επείγοντα περιστατικά, οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112, το 199 για την Πυροσβεστική, το 100 για την Άμεση Δράση, το 166 για το ΕΚΑΒ και το 108 για το Λιμενικό. Κατά την κλήση πρέπει να αναφέρουν το χωριό, την ακριβή τοποθεσία, το περιστατικό και εάν υπάρχουν άνθρωποι σε κίνδυνο. Καλεί επίσης τους γονείς και τους κηδεμόνες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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