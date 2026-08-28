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Μια διαφορετική νυχτερινή περιήγηση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας προσφέρει απόψε, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, με δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία να ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό. Κάτω από το φως του ολόγιομου φεγγαριού, ιστορικοί χώροι σε ολόκληρη τη χώρα μετατρέπονται σε σκηνές για μουσική, θέατρο, χορό, εκθέσεις και ξεναγήσεις.

Ο θεσμός συμπληρώνει φέτος 27 συνεχόμενα χρόνια, έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις πλέον καθιερωμένες πολιτιστικές διοργανώσεις του Αυγούστου. Η κορύφωση των δράσεων πραγματοποιείται τη βραδιά της Πανσελήνου, ωστόσο το πρόγραμμα δεν ολοκληρώνεται απόψε, καθώς εκδηλώσεις θα συνεχιστούν έως και τις 30 Αυγούστου.

Συνολικά, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας υποδέχονται επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας τη δυνατότητα μιας διαφορετικής γνωριμίας με την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μέσα στη νυχτερινή ατμόσφαιρα του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Εκδηλώσεις σε 61 χώρους – Ανοιχτοί ακόμη 65

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δράσεων, από θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες μέχρι χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και οργανωμένες ξεναγήσεις.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ ακόμη 65 χώροι θα είναι προσβάσιμοι στο κοινό χωρίς εισιτήριο, ακόμη και χωρίς να φιλοξενούν κάποια ξεχωριστή δράση.

Το ωράριο λειτουργίας διαφέρει ανά χώρο, με τις επισκέψεις να ξεκινούν περίπου στις 19:30 ή στις 20:00 και να ολοκληρώνονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις 23:00 ή τα μεσάνυχτα.

Η διοργάνωση καλύπτει μεγάλο μέρος της χώρας και δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους αλλά και επισκέπτες των διαφορετικών περιοχών να συνδυάσουν τη βραδινή έξοδο με την επίσκεψη σε σημαντικούς χώρους της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μουσική, θέατρο και ξεναγήσεις κάτω από την Πανσέληνο

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι χώροι να μην αποτελούν απλώς το σκηνικό της βραδιάς, αλλά να συνδέονται με τις εκδηλώσεις που φιλοξενούν. Μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, θεατρικά δρώμενα, εκθέσεις και ξεναγήσεις δημιουργούν διαφορετικές επιλογές για το κοινό σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις αρχαιότητες, την πολιτιστική κληρονομιά, την αναστήλωση και τα μουσεία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και με πολιτιστικούς φορείς.

Η καθιέρωση της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες έχει δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο τρόπο επαφής του κοινού με τα μνημεία. Η δυνατότητα επίσκεψης τις βραδινές ώρες, σε συνδυασμό με την ελεύθερη πρόσβαση και τις παράλληλες εκδηλώσεις, προσφέρει μια εμπειρία διαφορετική από την καθημερινή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

Η βραδιά της 28ης Αυγούστου αποτελεί το επίκεντρο του φετινού εορτασμού, αλλά οι δράσεις συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες, έως τις 30 Αυγούστου, διευρύνοντας τις επιλογές για όσους θέλουν να συμμετάσχουν.

Το αναλυτικό και επικαιροποιημένο πρόγραμμα, με τους χώρους που συμμετέχουν, τις εκδηλώσεις και τα αντίστοιχα ωράρια λειτουργίας, είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

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