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Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου 2026 έρχεται να σηματοδοτήσει το τέλος του καλοκαιριού και την είσοδο στη φθινοπωρινή περίοδο, προσφέροντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αστρονομικά θεάματα της εποχής. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με τη Σελήνη να φτάνει στη μέγιστη φωτεινότητά της στις 19:49 ώρα Ελλάδας.

Γιατί αποκαλείται «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η ονομασία «Harvest Moon», δηλαδή «Φεγγάρι της Συγκομιδής» ή «του Θερισμού», δεν συνδέεται σταθερά με τον Σεπτέμβριο ή κάποιον άλλο συγκεκριμένο μήνα. Ο τίτλος αποδίδεται κάθε χρόνο στην πανσέληνο που βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία.

Το 2026 η φθινοπωρινή ισημερία πραγματοποιείται στις 23 Σεπτεμβρίου και, καθώς η πανσέληνος ακολουθεί μόλις λίγες ημέρες αργότερα, στις 26 του μήνα, είναι εκείνη που παίρνει φέτος τη συγκεκριμένη ονομασία.

Οι ρίζες του ονόματος βρίσκονται στις παλαιότερες αγροτικές κοινωνίες. Την περίοδο της συγκομιδής, το έντονο φως της Σελήνης τις βραδινές ώρες πρόσφερε στους αγρότες περισσότερο χρόνο για να συνεχίσουν τις εργασίες τους μετά τη δύση του ήλιου. Για αρκετές ημέρες γύρω από την πανσέληνο, το πρόσθετο φυσικό φως ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς επέτρεπε την ολοκλήρωση της συγκομιδής πριν από την έλευση των πρώτων παγετών.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος συναντάται, πάντως, με διαφορετικές ονομασίες και σε άλλες παραδόσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται ως «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» (Corn Moon), λόγω της σύνδεσής της με την περίοδο συλλογής των αγροτικών προϊόντων.

Παράλληλα, σχετίζεται με την παραδοσιακή ιαπωνική γιορτή Tsukimi, μια συνήθεια αφιερωμένη στην παρατήρηση και τον θαυμασμό της Σελήνης. Κατά τη διάρκεια του εορτασμού, οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται για να απολαύσουν το ολόγιομο φεγγάρι, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη τους για τη σοδειά και τα αγαθά της εποχής.

Πότε και πώς θα δείτε την πανσέληνο

Παρότι η ακριβής στιγμή κατά την οποία η Σελήνη θα βρίσκεται σε πλήρη φάση υπολογίζεται για τις 19:49 το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, το ανθρώπινο μάτι δύσκολα μπορεί να διακρίνει τη μικρή διαφορά στη φωτεινότητά της κατά τις αμέσως προηγούμενες και επόμενες ώρες.

Για τον λόγο αυτό, το φεγγάρι θα φαίνεται σχεδόν εξίσου γεμάτο για περίπου τρία συνεχόμενα βράδια. Εκτός από το Σάββατο, κατάλληλες ευκαιρίες για παρατήρηση θα προσφέρουν τόσο η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου όσο και η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Η πανσέληνος είναι εύκολα ορατή με γυμνό μάτι, ενώ τηλεσκόπιο ή κιάλια χρειάζονται μόνο για όσους επιθυμούν να παρατηρήσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια χαρακτηριστικά της σεληνιακής επιφάνειας, όπως οι κρατήρες.

Ιδανικό σημείο παρατήρησης είναι μια περιοχή με ανοιχτό ορίζοντα προς την ανατολή, ιδιαίτερα λίγο μετά τη δύση του ήλιου. Καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερη από το συνηθισμένο και να αποκτά έντονες πορτοκαλί ή χρυσαφένιες αποχρώσεις.

Η εντύπωση ότι το φεγγάρι είναι πολύ μεγαλύτερο όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα οφείλεται στη λεγόμενη «σεληνιακή ψευδαίσθηση», ένα οπτικό φαινόμενο που κάνει τη Σελήνη να μοιάζει εντυπωσιακά μεγαλύτερη σε σύγκριση με όταν βρίσκεται ψηλότερα στον ουρανό.

Το φετινό θέαμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς η Σελήνη θα εμφανιστεί κοντά στον Κρόνο. Η σχετικά μικρή οπτική απόσταση μεταξύ των δύο ουράνιων σωμάτων θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκηνικό στον νυχτερινό ουρανό, συμπληρώνοντας την τελευταία πανσέληνο των πρώτων ημερών του φθινοπώρου.

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