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Περισσότερα νοικοκυριά αποκτούν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος φιλοξενίας των παιδιών τους σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς ενεργοποιείται ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος vouchers, με αυξημένες επιδοτήσεις, υψηλότερα εισοδηματικά όρια και ευνοϊκότερους όρους για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η νέα διαδικασία δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους γονείς που δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση κατά την πρώτη πρόσκληση, ενώ προβλέπει πρόσθετα οφέλη και για όσους έχουν ήδη λάβει voucher, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, δίνοντας στους ενδιαφερομένους εννέα ημερολογιακές ημέρες για την υποβολή των αιτήσεών τους.

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά οικογένειες που δεν εντάχθηκαν στην πρώτη φάση του προγράμματος και συνοδεύεται από αύξηση 10% στην αξία των vouchers, καθώς και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες μπορούν πλέον να διεκδικήσουν voucher μειωμένης αξίας ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους, εφόσον καλύπτουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Τα νέα ποσά: Έως 3.563 ευρώ για βρεφικές θέσεις

Η αναπροσαρμογή της επιδότησης εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των vouchers, αυξάνοντας το ποσό που διατίθεται για την κάλυψη του κόστους φιλοξενίας των παιδιών.

Ειδικότερα, για βρεφική θέση που περιλαμβάνει σίτιση, η αξία του voucher αυξάνεται από 3.239 ευρώ σε 3.563 ευρώ, δηλαδή κατά 324 ευρώ.

Για νηπιακή θέση με σίτιση, το ποσό διαμορφώνεται πλέον σε 2.873 ευρώ, από 2.612 ευρώ προηγουμένως, καταγράφοντας αύξηση 261 ευρώ.

Αντίστοιχα, η επιδότηση μειωμένης αξίας ανεβαίνει από 2.178 ευρώ σε 2.396 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον 218 ευρώ στους δικαιούχους.

Σημαντικό είναι ότι οι αυξήσεις δεν περιορίζονται στους νέους ωφελουμένους. Όλα τα vouchers που έχουν ήδη εκδοθεί αναπροσαρμόζονται αυτόματα, χωρίς πρόσθετη διαδικασία ή υποβολή νέας αίτησης για την αύξηση της αξίας τους.

Επιπλέον, όσες οικογένειες διαθέτουν voucher μειωμένης αξίας και πλέον καλύπτουν τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για πλήρη επιδότηση θα δουν το voucher τους να μετατρέπεται αυτόματα σε πλήρους αξίας.

Εισοδηματικά κριτήρια: Τα νέα όρια ανά αριθμό παιδιών

Οι αλλαγές στα εισοδηματικά όρια διευρύνουν τον αριθμό των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καθώς τα ανώτατα ποσά αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ.

Για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας, τα νέα όρια οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώνονται στις 29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, στις 32.000 ευρώ για τρίτεκνες, στις 35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά