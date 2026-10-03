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Σε ισχύ για συνολικά 13 μήνες, έως τις 22 Ιουνίου 2027, παραμένει το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να πραγματοποιήσουν διακοπές με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή σε επιλεγμένα τουριστικά καταλύματα.

Οι κάτοχοι Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ και να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις, έπειτα από απευθείας συνεννόηση με τον πάροχο.

Η διαδικασία κράτησης δεν πραγματοποιείται μέσω της ΔΥΠΑ, αλλά απευθείας μεταξύ του δικαιούχου ή των ωφελούμενων μελών και του καταλύματος.

Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση της επιταγής χωρίς τον δικαιούχο

Οι πάροχοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν ωφελούμενα μέλη χωρίς την παρουσία του δικαιούχου, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αυτό επιτρέπεται όταν τα ωφελούμενα μέλη είναι:

παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών ,

, σύζυγοι των δικαιούχων ,

, παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών, τα οποία συνοδεύονται από τον ή τη σύζυγο του δικαιούχου, είτε αυτός ή αυτή αποτελεί ωφελούμενο μέλος είτε όχι.

Στις περιπτώσεις αυτές, η σύμβαση με το κατάλυμα μπορεί να υπογραφεί από:

τους ίδιους τους δικαιούχους,

τα ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών,

τους συζύγους των δικαιούχων,

υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο.

Ποιοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν αυτόνομα

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση ξεχωριστών διακοπών από τα ωφελούμενα μέλη.

Ειδικότερα, δεν μπορούν να κάνουν χρήση της επιταγής χωρίς τον δικαιούχο:

οι συνοδοί ΑμεΑ χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν ,

, τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς την παρουσία των δικαιούχων ή των συζύγων τους.

Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν ώστε να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των επιταγών και η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Πώς γίνεται η ενεργοποίηση του voucher στο κατάλυμα

Κατά την άφιξη των δικαιούχων ή των ωφελούμενων μελών στο κατάλυμα, ο πάροχος πραγματοποιεί έλεγχο των στοιχείων ταυτοπροσωπίας.

Μετά τον έλεγχο υπογράφεται μεταξύ των δύο πλευρών ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αποτελεί απαραίτητο μέρος της διαδικασίας.

Στη συνέχεια, ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ενεργοποιεί τις Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού, καταχωρίζοντας:

τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης,

το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τι ισχύει σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης

Εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος αποφασίσει να αποχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την ημερομηνία που είχε συμφωνηθεί, θα πρέπει να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις, στις οποίες αναγράφεται η ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης.

Η μία δήλωση παραδίδεται στον πάροχο και η δεύτερη κατατίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία της ΔΥΠΑ:

την ημέρα της αναχώρησης,

ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αποχώρηση.

Παράλληλα, ο πάροχος πρέπει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ να δηλώσει την πρόωρη αναχώρηση πριν από το check out ή ταυτόχρονα με αυτήν, επισυνάπτοντας και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Στην περίπτωση ωφελούμενων μελών που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο, η δήλωση υπογράφεται από τα πρόσωπα που είχαν λάβει την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης.

Ποιες περιοχές προσφέρουν περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα οφέλη για συγκεκριμένες περιοχές.

Συγκεκριμένα:

Στη Λέρο, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις , χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

μπορούν να πραγματοποιηθούν έως , χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Εκτός από τη διαμονή, το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Η ιδιωτική συμμετοχή για τα εισιτήρια ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται χωρίς κόστος.

Αυξημένη επιδότηση σε περιόδους υψηλής ζήτησης

Οι τιμές επιδότησης των καταλυμάτων αυξάνονται κατά 20% σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους.

Η προσαύξηση ισχύει:

για τον μήνα Αύγουστο ,

, για την περίοδο των Χριστουγέννων από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027 ,

, για την περίοδο του Πάσχα από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Για τα καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) η αυξημένη επιδότηση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Πώς εκδίδονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω του προγράμματος

Για τη χρήση της επιδότησης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη πρέπει πρώτα να εκτυπώσουν την επιταγή τους από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ.

Στη συνέχεια απευθύνονται:

σε ταξιδιωτικά γραφεία,

σε πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων,

ή στα ηλεκτρονικά εκδοτήρια των συνεργαζόμενων παρόχων.

Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση του Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

Για την έκδοση των εισιτηρίων δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, με μοναδική εξαίρεση την κατηγορία των πολύτεκνων δικαιούχων.

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