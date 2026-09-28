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Τελευταία ευκαιρία σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, για όσους θέλουν να υποβάλουν αίτηση για τα Thessaly Pass 2026 και Evros Pass 2026, τα δύο προγράμματα που παρέχουν άυλες ψηφιακές κάρτες για τουριστικές δαπάνες στη Θεσσαλία και τον Έβρο.

Η πλατφόρμα, η οποία άνοιξε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, κλείνει σήμερα, ενώ η υποβολή αίτησης δεν σημαίνει αυτόματα και χορήγηση της ενίσχυσης, καθώς οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν έπειτα από κλήρωση.

Το Thessaly Pass 2026 προβλέπει ενίσχυση 200 ευρώ, ενώ το Evros Pass 2026 φτάνει στα 250 ευρώ. Συνολικά θα διατεθούν 7.500 ψηφιακές κάρτες για τη Θεσσαλία και 1.400 για τον Έβρο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής των προγραμμάτων, με είσοδο μέσω gov.gr και χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Τα στοιχεία της αίτησης διασταυρώνονται αυτόματα με τα δεδομένα της ΑΑΔΕ, ενώ, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, αξιοποιούνται επίσης το κινητό τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος.

Μέχρι να κλείσει η πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν την αίτησή τους και να υποβάλουν νέα, χωρίς όμως να μπορούν να διατηρούν δύο ενεργές αιτήσεις ταυτόχρονα. Μετά τη λήξη της σημερινής προθεσμίας δεν θα επιτρέπεται ούτε ανάκληση ούτε νέα υποβολή.

Ποιοι μπορούν να πάρουν τα voucher

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση.

Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση, που αφορά το φορολογικό έτος 2025. Η υποβολή της δήλωσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή.

Στους ωφελούμενους μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ενήλικα τέκνα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη, ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μόνο έναν προορισμό, δηλαδή είτε το Thessaly Pass είτε το Evros Pass. Η τελική επιλογή μετά την κλήρωση αφορά έναν προορισμό και μία φάση.

Οι δύο φάσεις και οι διαθέσιμες κάρτες

Η ενίσχυση κατανέμεται σε δύο περιόδους: η πρώτη φάση αφορά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026 και η δεύτερη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026.

Συνολικά προβλέπονται 7.500 κάρτες για το Thessaly Pass 2026 και 1.400 για το Evros Pass 2026. Για την πρώτη φάση διατίθενται 3.750 κάρτες για τη Θεσσαλία και 700 για τον Έβρο. Τυχόν αδιάθετες κάρτες μπορούν να μεταφερθούν στη δεύτερη περίοδο.

Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα

Τα ποσά των 200 και 250 ευρώ δεν κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό και δεν μπορούν να αναληφθούν σε μετρητά. Η ενίσχυση χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε επιλέξιμες επιχειρήσεις των περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι δαπάνες καλύπτουν κυρίως διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές. Παρέχεται επίσης δυνατότητα ελέγχου μέσω του ΑΦΜ μιας επιχείρησης, ώστε ο δικαιούχος να γνωρίζει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει εκεί την ψηφιακή κάρτα.

Δεν επιτρέπεται ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ, μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, μεταβίβαση της κάρτας σε άλλο πρόσωπο ή χρήση της για μη επιλέξιμες συναλλαγές.

Ποιοι αποκλείονται

Εκτός των προγραμμάτων μένουν όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 και 2026-2027, ακόμη και αν τελικά δεν χρησιμοποίησαν την παροχή.

Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν λάβει ή επιλεγεί για αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοι που δηλώνουν κύρια κατοικία στις περιοχές που καλύπτουν τα Thessaly Pass και Evros Pass.

Τι ακολουθεί μετά την κλήρωση

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα πραγματοποιήσει κλήρωση για την ανάδειξη των τελικών δικαιούχων και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Όσοι κληρωθούν θα ενημερωθούν από το πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που επέλεξαν κατά την αίτηση και θα λάβουν SMS και email με οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ΚΕΠ.

Οι περιοχές που συμμετέχουν

Στο Thessaly Pass 2026 περιλαμβάνονται περιοχές των Δήμων Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου και Βόλου, καθώς και των Δήμων Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς, Τεμπών, Πύλης -με εξαίρεση τις Δημοτικές Ενότητες Γόμφων και Πιαλείων- και Μετεώρων.

Στο Evros Pass 2026 επιλέξιμες είναι οι περιοχές του Δήμου Σουφλίου και της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το κρίσιμο για όσους ενδιαφέρονται είναι ότι η προθεσμία εκπνέει σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, και μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης.

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