Περισσότερες οικογένειες αποκτούν πρόσβαση σε οικονομική ενίσχυση για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, μετά τις αλλαγές στα ποσά και στα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος vouchers. Η δεύτερη πρόσκληση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν αύξηση κατά 10% της αξίας των vouchers, διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών για τις τρίτεκνες οικογένειες που διεκδικούν ενίσχυση μειωμένης αξίας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και αφορά γονείς που δεν έλαβαν voucher κατά την πρώτη πρόσκληση.

Παράλληλα, οι αυξήσεις επεκτείνονται και στις ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους.

Τα νέα ποσά των vouchers μετά την αύξηση 10%

Η αναπροσαρμογή καλύπτει τόσο τις ενισχύσεις πλήρους αξίας όσο και εκείνες μειωμένης αξίας, αυξάνοντας τα ποσά που διατίθενται για τη φιλοξενία παιδιών στις επιλέξιμες δομές.

Συγκεκριμένα, για βρεφική θέση με σίτιση, η αξία του voucher αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ, ενώ για νηπιακή θέση με σίτιση διαμορφώνεται πλέον στα 2.873 ευρώ, από 2.612 ευρώ προηγουμένως.

Αντίστοιχα, το voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Η αύξηση πραγματοποιείται αυτόματα και για όσους έχουν ήδη εγκριθεί στο πρόγραμμα. Επομένως, οι συγκεκριμένες οικογένειες δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση για να επωφεληθούν από τα αυξημένα ποσά.

Επιπλέον, τα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται αυτόματα σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες καλύπτουν πλέον τα αναθεωρημένα εισοδηματικά κριτήρια για την πλήρη ενίσχυση.

Τα νέα εισοδηματικά όρια για πλήρη ενίσχυση

Με την αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ, διευρύνεται ο αριθμός των οικογενειών που μπορούν να λάβουν voucher πλήρους αξίας.

Τα νέα ανώτατα όρια οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά.

32.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά.

35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Η αλλαγή επιτρέπει σε οικογένειες που προηγουμένως υπερέβαιναν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια να εξεταστούν πλέον για πλήρη επιδότηση, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Χωρίς εισοδηματικό όριο οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για τα μειωμένα vouchers

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, καθώς καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας.

Η απαλλαγή είχε ήδη εφαρμοστεί στις πολύτεκνες οικογένειες από την προηγούμενη χρονιά και πλέον επεκτείνεται και στις τρίτεκνες.

Έτσι, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μπορούν να διεκδικήσουν voucher μειωμένης αξίας ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος.

Για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για τη μειωμένη ενίσχυση αυξάνεται στις 37.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση αφορά αποκλειστικά τα vouchers μειωμένης αξίας. Για την πλήρη ενίσχυση εξακολουθούν να ισχύουν τα αντίστοιχα εισοδηματικά όρια ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Δόμνα Μιχαηλίδου: Στόχος η στήριξη περισσότερων οικογενειών

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε τη σημασία της πρόσβασης στις δομές προσχολικής φροντίδας τόσο για την ανάπτυξη των παιδιών όσο και για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των εργαζόμενων γονέων.

«Η πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι σημαντική τόσο για την ανάπτυξη των παιδιών όσο και για τη δυνατότητα των γονιών να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή. Γι’ αυτό αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers και διευρύνουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Παράλληλα, καταργούμε το εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες οικογένειες στα vouchers μειωμένης αξίας. Από αύριο ξεκινά η υποβολή νέων αιτήσεων, δίνοντας σε περισσότερες οικογένειες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα», δήλωσε με αφορμή την έναρξη της δεύτερης πρόσκλησης.

Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ έως 26 Νοεμβρίου – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η δεύτερη πρόσκληση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και καλύπτει τη φιλοξενία παιδιών από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν γονείς, ανάδοχοι γονείς και πρόσωπα που ασκούν νόμιμα τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια παιδιών, εφόσον δεν έχουν λάβει voucher κατά την πρώτη πρόσκληση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), στη διεύθυνση www.eetaa.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής, τα απαραίτητα στοιχεία και οι λοιπές προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως εάν πληρούν τα αναθεωρημένα εισοδηματικά κριτήρια και να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική διαδικασία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.