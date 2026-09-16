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Η Deloitte εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη, στο κτήριο της ΠΑΕΓΑ, στο λιμάνι της πόλης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, συνεργατών, πελατών και στελεχών της εταιρείας.

Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν σημαντικό ορόσημο για την παρουσία της Deloitte στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα συνολικά. Στεγάζεται σε ένα ιστορικό βιομηχανικό τοπόσημο σχεδόν 100 ετών, το οποίο δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει την εμπορική λειτουργία του λιμανιού και της πόλης. Σήμερα, το κτήριο αποκτά νέα ζωή ως ένας σύγχρονος χώρος γνώσης, τεχνολογίας, συνεργασίας και δημιουργίας που έχει σχεδιαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές βιωσιμότητας και υπεύθυνης λειτουργίας.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα υποστηρίξουν την επόμενη φάση ανάπτυξης του Deloitte Competence Center, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες τεχνολογίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων της Deloitte στην Ευρώπη, σε τομείς όπως ο τεχνολογικός μετασχηματισμός, η Κυβερνοασφάλεια και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από μια μικρή ομάδα ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη πριν από οκτώ χρόνια, το Competence Center απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.400 εξειδικευμένους επαγγελματίες σε τεχνολογίες αιχμής, σε ευρωπαϊκά και διεθνή έργα.

Στις νέες εγκαταστάσεις θα φιλοξενείται επίσης το Solaria AI Hub, το νέο κέντρο της Deloitte για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλη την Ευρώπη.

Το Solaria AI Hub στη Θεσσαλονίκη είναι το τρίτο hub της Deloitte στην Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της πόλης ως αναδυόμενου κόμβου τεχνολογίας, καινοτομίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Μέσα από το Solaria AI Hub, θεσμικοί φορείς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν για να αναπτύξουν εφαρμογές της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις στα σημαντικότερα προβλήματα και να υποστηρίξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η σουίτα του Solaria προσφέρει πρόσβαση σε εξειδικευμένες εφαρμογές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων και επιχειρησιακών λειτουργιών, εργαλεία δημιουργίας πρακτόρων και πολυπρακτορικών εφαρμογών, καθώς και μια υπερσύγχρονη ψηφιακή βοηθό που φέρνει την επανάσταση στην επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής.

Οι λύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους τεχνολογικούς εταίρους της Deloitte και είναι ήδη διαθέσιμες για αξιοποίηση σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απηύθυναν χαιρετισμό μέσω μηνυμάτων ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης. Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Ματ Χάγκενγκρούμπερ και ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Νίκος Τζόλλας.

Ο CEO της Deloitte Ελλάδος Δημήτρης Κουτσόπουλος σημείωσε ότι η νέα επένδυση σηματοδοτεί «το επόμενο κεφάλαιο» της παρουσίας της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι η πόλη μπορεί να αποτελέσει σημείο από το οποίο δημιουργούνται διεθνή έργα, τεχνογνωσία, νέες δεξιότητες και λύσεις με ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμβέλεια.

Ο Πρόεδρος του Deloitte Competence Center Βασίλης Καφάτος ανέφερε ότι από μια μικρή ομάδα πριν από οκτώ χρόνια, το κέντρο απασχολεί πλέον πάνω από 1.400 εργαζόμενους, δημιουργώντας νέες επαγγελματικές διαδρομές και δίνοντας τη δυνατότητα σε στελέχη από τη Θεσσαλονίκη να συμμετέχουν σε στρατηγικά διεθνή έργα υψηλής εξειδίκευσης.

Με τις νέες εγκαταστάσεις και το πανευρωπαϊκό Solaria AI Hub, η Deloitte ενισχύει τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ευκαιριών για ανθρώπους, αξίας για τις επιχειρήσεις και νέων δυνατοτήτων για την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε κόμβο γνώσης, ταλέντου και καινοτομίας.

Στ. Καλαφάτης: Στιγμή εθνικής και τοπικής αυτοπεποίθησης

Στιγμή εθνικής και τοπικής αυτοπεποίθησης, που επισφραγίζει τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης από «συμπρωτεύουσα των υποσχέσεων» σε περιφερειακή πρωτεύουσα καινοτομίας και ψηφιακό λιμένα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό στην εκδήλωση.

Ο κ. Καλαφάτης υπενθύμισε πως το DACC αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο εργοδότη επιστημονικού προσωπικού στη Βόρεια Ελλάδα και το σημαντικότερο ευρωπαϊκό κέντρο δεξιοτήτων της Deloitte σε τεχνολογίες αιχμής.

Αναφερόμενος γενικότερα στην πολιτική της κυβέρνησης για τη στήριξη της καινοτομίας, είπε πως οι εθνικές δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης άγγιξαν για πρώτη φορά το ιστορικό ρεκόρ των €3,66 δισ., ενώ σημείωσε ότι η πληγή του brain drain επουλώνεται στην πράξη, καθώς το 86% των νέων διδακτόρων επιλέγει πλέον να μείνει και να δημιουργήσει στην Ελλάδα.

Σημείωσε δε ότι η λειτουργία του Solaria AI Hub τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη στον ευρωπαϊκό χάρτη της παραγωγικής και εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε ακόμη σε όσα, όπως είπε, υποστηρίζει η αντιπολίτευση για αστοχίες στην πολιτική αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων και τις συνεργασίες με διεθνείς ομίλους, επισημαίνοντας πως στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας, «ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο 100 ετών δεν πουλήθηκε, δεν αφέθηκε στη φθορά του χρόνου. Αποκαταστάθηκε πλήρως με ιδιωτικά κεφάλαια, διασώθηκε ως αρχιτεκτονική κληρονομιά και στεγάζει 1.400 νέους επιστήμονες».

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