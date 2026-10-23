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Στο λογιστήριο της Pizza Fan στο Χαλάνδρι φαίνεται πως οδηγούν τα ίχνη της υπόθεσης με την απάτη των 25 εκατ. ευρώ, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τον μηχανισμό μέσω του οποίου φέρεται να αποκρύπτονταν σημαντικά ποσά ΦΠΑ. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό, η λειτουργία του οποίου εξετάζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Εγκλημάτων, την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να διαδραμάτιζε ένας ειδικός αλγόριθμος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενεργοποιούνταν όταν συνέτρεχαν τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις: η αξία της παραγγελίας να μην ξεπερνά τα 40 ευρώ, η εξόφληση να γίνεται με μετρητά και η παράδοση να πραγματοποιείται μέσω delivery ή take away.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν την επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» στο σύστημα ολοκλήρωσης των παραγγελιών. Έτσι, ο πελάτης παραλάμβανε ένα παραστατικό που εμφάνιζε κανονικά τα προϊόντα, τις τιμές και το συνολικό ποσό, χωρίς όμως να αποτελεί νόμιμη φορολογική απόδειξη, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσής της.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον αριθμό των συλληφθέντων να έχει φτάσει τους 23, ενώ τα μετρητά που έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ξεπερνούν πλέον τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Κατασχέθηκαν 1.300.000 ευρώ

Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων στην υπόθεση με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκτός από το 1 εκατ. ευρώ στη μυστική κρύπτη στη βίλα του Κωνσταντίνου Αντάρα στην Εκάλη, έχουν βρεθεί άλλα 300.000 ευρώ σε οικίες και γραφεία άλλων συλληφθέντων.

Ειδικά για την περίπτωση Αντάρα, τα χρήματα – αλλά και κοσμήματα μεγάλης αξίας – βρέθηκαν σε μια κρύπτη πίσω από το βεστιάριο της βίλας στην Εκάλη μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένα πουκάμισα και παντελόνια.

Η μυστική είσοδος που εντόπισαν οι αστυνομικοί οδηγούσε σε ένα μικρό δωμάτιο μέσα στο οποίο βρέθηκε ένα μπαούλο με τσάντες ταξιδιού γεμάτες χαρτονομίσματα που βρίσκονταν μέσα χαρτοσακούλες ενώ πάνω σε κάθε μια εξ αυτών αναγραφόταν το ακριβές ποσό.

Η καταγγελία που έφερε τις αποκαλύψεις

Από μία καταγγελία που έκανε λόγο για μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές ξεκίνησε να «ξηλώνεται» η εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται ότι μέσω του δικτύου καταστημάτων Pizza Fan δεν απέδωσε στο κράτος ΦΠΑ 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο καταγγέλλων, ο οποίος είναι πρώην εργαζόμενος της εταιρείας, πέρασε το κατώφλι της Οικονομικής Εισαγγελίας πριν μερικούς μήνες και ανέφερε ότι το σύνολο των καταστημάτων franchise, αλλά και τα εταιρικά καταστήματα της εταιρείας, δήλωναν τους εργαζόμενους για λιγότερες ώρες από τις πραγματικές, προκειμένου να καταβάλλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Ακολούθησε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκε και η μη απόδοση ΦΠΑ μέσω ειδικού λογισμικού και έτσι άρχισε να αποκαλύπτεται το μέγεθος της απάτης.