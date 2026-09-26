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Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες σορούς που αναζητούνταν στα συντρίμμια.
Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την τραγωδία ανέρχεται πλέον στους έξι, με τις έρευνες των πυροσβεστών να ολοκληρώνονται μετά από μια εξαντλητική επιχείρηση στο σημείο.
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