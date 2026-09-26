Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες σορούς που αναζητούνταν στα συντρίμμια.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την τραγωδία ανέρχεται πλέον στους έξι, με τις έρευνες των πυροσβεστών να ολοκληρώνονται μετά από μια εξαντλητική επιχείρηση στο σημείο.

Διαβάστε στη συνέχεια στο protothema