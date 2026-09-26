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Εντοπίστηκαν νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου δύο ακόμα σοροί στο κτήριο που κατάρρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη.

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανασυρθεί η σορός ενός άνδρα, ενώ λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα τα σωστικά συνεργεία της ΕΜΑΚ είχαν βγάλει από τα συντρίμμια το άψυχο σώμα μιας γυναίκας.

Oι Aρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, τα οποία, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οφείλονται σε διαρροή φυσικού αερίου.

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