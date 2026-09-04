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Σε μόνιμη βάση περνά πλέον το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός», καθώς είναι σε εξέλιξη η υποβολή νέων αιτήσεων. Η ετήσια χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται στα 53 εκατ. ευρώ, με πόρους εθνικούς και ευρωπαϊκούς ενώ το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από αυξημένες αποζημιώσεις τόσο για τους προσωπικούς βοηθούς όσο και για τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Νοεμβρίου, ενώ η αξία της μηνιαίας προσωπικής βοήθειας μπορεί, ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου, να φτάσει έως τα 1.939 ευρώ.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει ο ίδιος τον προσωπικό βοηθό του και να καθορίσει, ανάλογα με τις ανάγκες του, το είδος της υποστήριξης που χρειάζεται. Η βοήθεια μπορεί να παρέχεται τόσο μέσα στο σπίτι όσο και εκτός αυτού, καλύπτοντας δραστηριότητες που συνδέονται με την εργασία, τις σπουδές, την καθημερινότητα και την κοινωνική συμμετοχή.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 16 έως 67 ετών με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας και να διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ με ισχύ εφ’ όρου ζωής.

Η κύρια πάθηση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή να υπάρχει κρίση ότι ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση που απαιτεί συμπαράσταση. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να ενταχθούν και άτομα έως 75 ετών, εφόσον είχαν καταστεί δικαιούχοι επιδόματος κίνησης πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους.

Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ποσό αυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας και κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο.

Προϋπόθεση είναι επίσης η διαβίωση σε κατοικία. Όσοι δεν κατοικούν ακόμη σε τέτοιο πλαίσιο μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν, με την ένταξή τους να ενεργοποιείται μετά τη μετοίκησή τους.

Η διαδικασία και η αξιολόγηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr. Τα στοιχεία του υποψηφίου διασταυρώνονται αυτόματα μέσω δημόσιων μητρώων και μετά την ολοκλήρωση της αίτησης εκδίδεται απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητα και τη μοριοδότηση. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης.

Οι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία θα αξιολογούνται από ειδική διεπιστημονική επιτροπή, κατά κανόνα στον χώρο κατοικίας τους και, σε ειδικές περιπτώσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η επιτροπή θα εξετάζει τη λειτουργικότητα, τις καθημερινές ανάγκες και τον βαθμό στον οποίο η προσωπική βοήθεια μπορεί να υποστηρίξει την εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική ζωή του ενδιαφερομένου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αυξάνεται η μηνιαία αξία της παρεχόμενης βοήθειας. Το ανώτατο ποσό θα διαμορφώνεται στα 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, στα 831 ευρώ για μέτρια, στα 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη και έως 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Πώς επιλέγεται ο Προσωπικός Βοηθός

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέγουν από το σχετικό Μητρώο έναν έως τέσσερις βοηθούς με ωριαία απασχόληση ή έναν προσωπικό βοηθό σε καθεστώς συνοίκησης.

Η μεικτή ωριαία αμοιβή θα κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ, ενώ στη συνοίκηση η μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται στα 1.200 ευρώ. Παράλληλα, ο ωφελούμενος θα λαμβάνει οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ τον μήνα.

Σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους έως 5.000 κατοίκους δίνεται η δυνατότητα επιλογής ως προσωπικού βοηθού του συζύγου, του προσώπου με το οποίο υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού.

Οι υποψήφιοι βοηθοί πρέπει να είναι από 18 έως 67 ετών, να διαθέτουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Για την οριστική ένταξή τους στο Μητρώο απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση δωρεάν ψηφιακής εκπαίδευσης του ΟΠΕΚΑ.

Τι ισχύει για τους σημερινούς ωφελούμενους

Στην πιλοτική φάση του προγράμματος είχαν ενταχθεί 1.825 άτομα με αναπηρία και είχαν εργαστεί 3.043 προσωπικοί βοηθοί.

Όσοι είχαν λάβει τουλάχιστον 60 ημέρες προσωπικής βοήθειας έως τις 30 Ιουνίου 2026 ή κατοικούν σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους θα παραμείνουν στο πρόγραμμα έως το τέλος του 2026. Για τη συνέχιση από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα χρειαστεί να υποβάλουν μόνο Δήλωση Συναίνεσης, χωρίς νέα αξιολόγηση.

Οι υπόλοιποι υφιστάμενοι ωφελούμενοι θα πρέπει, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, είτε να υποβάλουν αίτηση με τη διαδικασία των νέων δικαιούχων είτε να ξεκινήσουν εκ νέου τη διαδικασία ένταξης.

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