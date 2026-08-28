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Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά έχει ήδη αρχίσει, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να προετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία. Για το σχολικό έτος 2026-2027, η έναρξη των μαθημάτων τοποθετείται και πάλι στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 να αποτελεί την επίσημη ημερομηνία επαναλειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πρώτη ημέρα θα έχει, όπως κάθε χρόνο, περισσότερο οργανωτικό και τελετουργικό χαρακτήρα. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για τον καθιερωμένο αγιασμό, θα ενημερωθούν για τη λειτουργία του σχολείου και θα λάβουν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί.

Η πλήρης επιστροφή στην καθημερινότητα της τάξης θα γίνει λίγες ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, όταν θα ξεκινήσει κανονικά η διδασκαλία με πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ανάλογα με τον προγραμματισμό κάθε σχολικής μονάδας, ήδη από την πρώτη ημέρα είναι πιθανό να ξεκινήσει και η διανομή των σχολικών βιβλίων, ώστε οι μαθητές να έχουν εγκαίρως το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

Νωρίτερα στις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί

Για τους εκπαιδευτικούς, η έναρξη της σχολικής χρονιάς προηγείται χρονικά της επιστροφής των μαθητών.

Το διδακτικό έτος ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας στα σχολεία περίπου δέκα ημέρες για να ολοκληρώσουν την απαραίτητη προετοιμασία πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Στο διάστημα αυτό πραγματοποιείται η οργάνωση των τμημάτων, καταρτίζεται ο προγραμματισμός της διδασκαλίας και γίνονται συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων.

Παράλληλα, οι σχολικές μονάδες προχωρούν στις αναγκαίες οργανωτικές παρεμβάσεις στους χώρους, ενώ διευθετούνται ζητήματα που σχετίζονται με τα ωρολόγια προγράμματα, την κατανομή των τάξεων και τις λειτουργικές ανάγκες κάθε σχολείου.

Η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη για την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους, καθώς ολοκληρώνονται οι τελευταίες προσαρμογές πριν από την προσέλευση των μαθητών.

Η πρώτη μεγάλη διακοπή των μαθημάτων

Μετά την έναρξη του σχολικού έτους, η πρώτη πανελλαδική σχολική αργία θα είναι η 28η Οκτωβρίου 2026, η οποία φέτος πέφτει ημέρα Τετάρτη.

Την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

Η συγκεκριμένη αργία δεν δημιουργεί τριήμερο, καθώς βρίσκεται στο μέσο της εβδομάδας και τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Πέρα από την 28η Οκτωβρίου, μπορεί να υπάρχουν και τοπικές σχολικές αργίες, ανάλογα με τον δήμο, την περιοχή ή τον πολιούχο κάθε τόπου, οι οποίες ενδέχεται να προηγηθούν χρονικά της εθνικής επετείου.

Το πρώτο σχολικό τριήμερο

Αν εξαιρεθούν οι πολυήμερες διακοπές των Χριστουγέννων, το πρώτο κανονικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς θα έρθει αρκετούς μήνες αργότερα, με την Καθαρά Δευτέρα στις 15 Μαρτίου 2027.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από το Σάββατο 13 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 15 Μαρτίου, με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία να πραγματοποιείται την Τρίτη 16 Μαρτίου.

Λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 2027, η οποία πέφτει ημέρα Πέμπτη.

Η συγκεκριμένη αργία δεν σχηματίζει τριήμερο ή τετραήμερο, καθώς η Παρασκευή 26 Μαρτίου παραμένει κανονικά εργάσιμη και σχολική ημέρα.

Έτσι, το ημερολόγιο της νέας σχολικής χρονιάς ξεκινά χωρίς μεγάλες διακοπές μέσα στο φθινόπωρο, με τους μαθητές να επιστρέφουν στις αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου και να ακολουθούν κανονικό πρόγραμμα από τις 14 του μήνα.

Για τις οικογένειες, οι ημερομηνίες αυτές αποτελούν βασικό σημείο προγραμματισμού για τη νέα σεζόν, καθώς καθορίζουν όχι μόνο την επιστροφή στο σχολείο αλλά και τις πρώτες αργίες και τα επόμενα μεγάλα διαλείμματα της σχολικής χρονιάς.

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