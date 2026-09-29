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«Σφραγίζεται» σήμερα η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια μετά την σχετική απόφαση που υπέγραψε χτες (28/9) ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας και την οποία θα επιδώσει σήμερα δικαστικός επιμελητής.

Η εν λόγω κλινική που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της ανατολικής Θεσσαλονίκης ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από καταγγελία, όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.

Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της «στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα».

«Γιατρός συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος»

«Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο “ογκολογικό τμήμα” της κλινικής ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής. Ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι το εν λόγω τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους», αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Σύμφωνα μάλιστα με τους ελεγκτές «δείγμα ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ΄ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής».

Δεν διέθετε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Στα συμπεράσματα που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελέα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνει πως η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ταυτόχρονα δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες (π.χ. ακτινοδιαγνώστης, κοκ) ενώ δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.

Στην εισαγγελία τα συμπεράσματα

Η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.

Αλυσίδα ιδιωτικών κλινικών

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής που σήμερα σφραγίζεται έχει στην ιδιοκτησία του κι άλλες κλινικές τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες πόλεις, όπως στη Λάρισα, την Αθήνα κ.ά. καθώς τα προηγούμενα χρόνια, ανέπτυξε μια μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, αγοράζοντας αρκετές κλινικές ακόμα και μέσα από διαδικασίες πλειστηριασμού.

Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Γιουτίκας υπέγραψε το κλείσιμο μιας άλλης κλινικής ιδιοκτησίας του, η οποία σύμφωνα με τον ιστότοπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας λειτουργούσε διάφορα ιατρεία και συγκεκριμένα δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό και ένα νεφρολογικό, με μονάδα τεχνητού νεφρού.

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