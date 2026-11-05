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Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από τη βίαιη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11) στο Μαθηματικό της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, κατά τη διάρκεια φοιτητικής συνέλευσης, με τη χρήση μολότοφ, ροπάλων και τσεκουριού.

Στο οπτικό υλικό ακούγονται ουρλιαχτά και φαίνονται φωτιές, ενώ ένα άτομο διακρίνεται να τρέχει έχοντας πιάσει φωτιά. Παράλληλα, στο βίντεο εμφανίζονται άτομα που φορούν κράνη.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ το υπουργείο Παιδείας, με ανακοίνωσή του, ζήτησε εξηγήσεις από την Πρυτανεία.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση:

Οι μαρτυρίες για την επίθεση με μολότοφ και τσεκούρι

Φοιτητές που βρίσκονταν στον χώρο την ώρα της επίθεσης περιέγραψαν σκηνές τρόμου, αναφέροντας ότι ένας πρωτοετής δέχθηκε μολότοφ και οι συμφοιτητές του επιχείρησαν να σβήσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρα.

«Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί» ανέφερε μάρτυρας στο protothema.gr.

«Πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας» δήλωσε άλλη μάρτυρας, δείχνοντας στο βίντεο το μπουφάν του νεαρού που είχε καταστραφεί από τη φωτιά.

Φοιτήτρια του Φυσικού Τμήματος, η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό, περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν:

«Ήρθαν κάποιοι και έριξαν μολότοφ, πέτυχαν έναν πρωτοετή στο πρόσωπο. Ήρθαν και με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί και του σκίστηκε το πόδι. Ευτυχώς δεν τον πέτυχαν καλά, γιατί μπορεί να έχανε το πόδι του. Γινόταν εκείνη τη στιγμή συνέλευση στο Μαθηματικό, το οποίο είναι στο ίδιο κτίριο με το δικό μας, στον ίδιο διάδρομο που κάνω μάθημα. Από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν για να γίνει η κατάληψη για το Πολυτεχνείο. Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί».

«Ήρθαν περίπου 50 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά»

Η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου της σχολής, ανέφερε ότι η γενική συνέλευση είχε προγραμματιστεί ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου.

«Σήμερα είχαμε προγραμματισμένη γενική συνέλευση ενόψει του τριημέρου του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια αυτής ακούσαμε φασαρία, βγήκαμε έξω από το αμφιθέατρο και είδαμε ομάδα δεκάδων ατόμων, περίπου 50, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό να πραγματοποιούν επίθεση στους φοιτητές», ανέφερε.

Η ίδια χαρακτήρισε την επίθεση ιδιαίτερα σοβαρή, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς φοιτητών από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

«Η επίθεση με τσεκούρι, λοστάρι και μολότοφ μέσα σε κλειστούς χώρους είναι μια επίθεση φασιστική. Υπάρχουν τραυματίες συμφοιτητές μας με σπασίματα στα άκρα από τα τσεκούρια και τα λοστάρια. Ένας συμφοιτητής μας, 18 χρονών, έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.

Η Ναταλία Λαμπρινιάδη συνέδεσε χρονικά το περιστατικό με τις επικείμενες κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η επίθεση είχε πολιτικά κίνητρα.

«Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται λίγες ημέρες πριν το Πολυτεχνείο. Πιστεύουμε ότι είναι πολιτικά καθοδηγούμενες».

Αναφερόμενη στη σοβαρότητα των τραυματισμών, σημείωσε:

«Καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος επιτίθεται με τσεκούρια και λοστούς μιλάμε για σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα παιδί έχει εγκαύματα από μολότοφ γιατί είχε αρπάξει φωτιά μέσα στην ίδια του την σχολή».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου, δήλωσε στο Orange Press πως «αυτό που έγινε σήμερα είναι τρομερό. Ήρθαν ομάδες κουκουλοφόρων με πρωτοφανή εξοπλισμό για να διαλύσουν μια συνέλευση».

Πώς εισήλθαν οι κουκουλοφόροι στην Πανεπιστημιούπολη

Σύμφωνα με πανεπιστημιακές πηγές, η φοιτητική συνέλευση πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κινητοποιήσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες εισήλθαν στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης, εκτιμάται ότι αξιοποίησαν ανοίγματα στη φύλαξη. Το πλησιέστερο τέτοιο σημείο βρίσκεται περίπου 100 μέτρα από το Μαθηματικό, ενώ πλέον απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων στον χώρο.