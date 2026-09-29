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Ποια είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να περάσει κάποιος τα χρόνια της σύνταξής του; Και σε ποιο βαθμό είναι προετοιμασμένη η Ελλάδα για την περίοδο μετά την εργασία;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να δώσει ο ετήσιος Global Retirement Index της Natixis Investment Managers, ο οποίος αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης και ασφάλειας των συνταξιούχων σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στην κορυφή της φετινής κατάταξης βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Νορβηγία, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ιρλανδία. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 36η θέση, με συνολική βαθμολογία 52%, καταγράφοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους επιμέρους δείκτες.

Ο δείκτης δεν περιορίζεται στο ύψος των συντάξεων, αλλά εξετάζει συνολικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν οι πολίτες μετά το τέλος του εργασιακού τους βίου. Αξιολογεί τέσσερις βασικούς τομείς: την οικονομική ασφάλεια, την ευημερία, την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Για την Ελλάδα, η βαθμολογία διαμορφώθηκε στο 50% στον τομέα της οικονομικής κατάστασης κατά τη συνταξιοδότηση, στο 38% στην ευημερία, στο 71% στην υγεία και στο 56% στην ποιότητα ζωής.

Η πίεση στα συνταξιοδοτικά συστήματα

Η βασική πρόκληση που καταγράφεται διεθνώς αφορά τη δημογραφική αλλαγή. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια, ενώ παράλληλα μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων που στηρίζουν οικονομικά τα συνταξιοδοτικά συστήματα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αυξανόμενες πιέσεις, καθώς τα κράτη καλούνται να καταβάλλουν συντάξεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, την ώρα που η βάση των εισφορών περιορίζεται.

Παράλληλα, το αυξημένο κόστος ζωής επιβαρύνει την οικονομική ασφάλεια των νοικοκυριών. Ο πληθωρισμός περιορίζει τη δυνατότητα αποταμίευσης, ενώ τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους μειώνουν τα περιθώρια για πρόσθετη κρατική στήριξη.

Η Natixis επισημαίνει ότι πολλά συνταξιοδοτικά μοντέλα σχεδιάστηκαν σε διαφορετικές δημογραφικές και οικονομικές συνθήκες, όταν το προσδόκιμο ζωής ήταν χαμηλότερο και η αγορά εργασίας λειτουργούσε με διαφορετικούς όρους.

Σήμερα, οι πολίτες καλούνται όλο και περισσότερο να συμμετέχουν στον σχεδιασμό της οικονομικής τους ασφάλειας για τα χρόνια μετά την εργασία.

Οι χώρες που υποχώρησαν στην κατάταξη

Η φετινή κατάταξη καταγράφει μεταβολές ακόμη και μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες επιδόσεις.

Η Ισλανδία υποχώρησε πέντε θέσεις και βρέθηκε στην ένατη θέση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν τρεις θέσεις και κατατάχθηκαν στην 24η.

Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η ισχυρή επίδοση στην ποιότητα ζωής δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις πιέσεις στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας κατά τη συνταξιοδότηση. Η γήρανση του πληθυσμού και το υψηλό δημόσιο χρέος αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα.

Η αβεβαιότητα για τα χρόνια της σύνταξης

Η ανησυχία για το αν οι αποταμιεύσεις θα επαρκέσουν για μια ασφαλή συνταξιοδότηση εντείνεται διεθνώς. Σύμφωνα με την έρευνα, το 43% των ιδιωτών επενδυτών παγκοσμίως εκτιμά ότι θα χρειαστεί «θαύμα» για να εξασφαλίσει οικονομική ασφάλεια μετά την εργασία. Στους επενδυτές υψηλής περιουσίας, το ποσοστό διαμορφώνεται περίπου στο ένα τρίτο.

Η πρόκληση, σύμφωνα με τη Natixis, δεν αφορά μόνο το ύψος των αποταμιεύσεων, αλλά και τη διατήρηση της αγοραστικής τους δύναμης σε βάθος χρόνου.

Όπως επισημαίνει ο Ντέιβιντ Γκούντσελ, εκτελεστικός διευθυντής του Natixis Center for Investor Insight, οι πολίτες χρειάζονται συνταξιοδοτικά σχέδια που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις του πληθωρισμού.

Το βασικό ερώτημα για τις επόμενες γενιές δεν είναι επομένως μόνο πόσα χρήματα θα έχουν συγκεντρώσει όταν βγουν στη σύνταξη, αλλά και πόσο θα αξίζουν αυτά τα χρήματα όταν θα χρειαστούν να τα χρησιμοποιήσουν.

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