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Οι περίπου 440.000 συνταξιούχοι που καταβάλλουν Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής που ασκεί η ΕΝΥΠΕΚΚ για τον τρόπο χρηματοδότησης του νέου επιδόματος των 400 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, το επίδομα των 400 ευρώ καθαρά, που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε περίπου 1,9 εκατ. συνταξιούχους, καθώς και σε περισσότερους από 300.000 δικαιούχους ΑμεΑ του ΟΠΕΚΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες, θα έχει συνολικό κόστος περίπου 888 εκατ. ευρώ. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι σημαντικό μέρος του ποσού ουσιαστικά προέρχεται από τις εισφορές που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι οι οποίοι υπάγονται στην ΕΑΣ.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι το επίδομα, όπως ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, αφήνοντας εκτός περισσότερους από 400.000 χαμηλοσυνταξιούχους και ορφανά κάτω των 65 ετών.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταργήσει την ΕΑΣ, η οποία θεσπίστηκε την περίοδο των μνημονίων, αλλά την έχει διατηρήσει και τροποποιήσει με τον ν. 5162/2024. Από το 2025 αναπροσαρμόστηκαν τα οκτώ κλιμάκια της εισφοράς, χωρίς όμως, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, να περιοριστεί ουσιαστικά η επιβάρυνση για την πλειονότητα των υπόχρεων.

Συγκεκριμένα, από τους 440.606 συνταξιούχους που υπάγονταν στην ΕΑΣ, η ΕΝΥΠΕΚΚ αναφέρει ότι περίπου 346.000 δεν είδαν όφελος το 2025, καθώς συνέχισαν να καταβάλλουν την ίδια ή και υψηλότερη εισφορά, ενώ οι υπόλοιποι 93.606 είτε απαλλάχθηκαν είτε κατέβαλαν μικρότερο ποσό σε σχέση με το 2024.

Στο επίκεντρο η πιλοτική δίκη

Η επόμενη κρίσιμη εξέλιξη αναμένεται στις 7 Οκτωβρίου 2026, όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εξετάσει, στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης, τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ.

Το βασικό ζήτημα που θα κριθεί είναι εάν η εισφορά πρέπει να υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης ή μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το εκάστοτε όριο.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται, σε σύνταξη 2.000 ευρώ, εφόσον υιοθετηθεί η δεύτερη προσέγγιση, η εισφορά θα υπολογιζόταν μόνο στο ποσό των 532 ευρώ που υπερβαίνει το όριο των 1.468 ευρώ.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται να επηρεάσει περίπου 440.000 συνταξιούχους που καταβάλλουν ΕΑΣ και, ανάλογα με την κρίση του δικαστηρίου, ενδέχεται να οδηγήσει σε επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς.

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