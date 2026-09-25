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Η πορεία του πληθωρισμού και κυρίως η επίδραση που θα έχει η άνοδος των τιμών της ενέργειας, θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για το ύψος της αύξησης των συντάξεων το 2027, την οποία αναμένεται να λάβουν περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η αναπροσαρμογή θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τη φετινή αύξηση του 2,4%, ωστόσο το τελικό ποσοστό θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν έως το τέλος του έτους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα κλείσει στο 3,5%, ενώ αρκετοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η ενίσχυση των τιμών τους επόμενους μήνες μπορεί να οδηγήσει τον δείκτη ακόμη και στο 3,7%-3,8%. Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,8%-1,9%.

Με βάση τον ισχύοντα μαθηματικό τύπο για τις αυξήσεις των συντάξεων, το άθροισμα πληθωρισμού και ανάπτυξης διά δύο, η νέα αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2,65% και 2,75%.

Αν επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, η μέση σύνταξη γήρατος από τα περίπου 975 ευρώ μεικτά σήμερα θα ξεπεράσει το όριο των 1.000 ευρώ το 2027. Για μια χαμηλή σύνταξη των 600 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 16 ευρώ τον μήνα, ενώ για σύνταξη 2.500 ευρώ η μηνιαία ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 65 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, οι χαμηλοσυνταξιούχοι αναμένεται να έχουν όφελος περίπου 190 ευρώ, οι συνταξιούχοι της μεσαίας κατηγορίας από 300 έως 450 ευρώ, ενώ όσοι λαμβάνουν συντάξεις έως 2.000 ευρώ μπορούν να δουν ετήσιο όφελος έως 630 ευρώ. Για τις υψηλότερες συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ, η αύξηση μπορεί να πλησιάσει τα 850 ευρώ σε ετήσια βάση.

Παρά το γεγονός ότι η αύξηση του 2027 αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από τη φετινή, εκτιμάται ότι θα παραμείνει χαμηλότερη από τον πληθωρισμό, γεγονός που περιορίζει την πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ζωής.

Καταργείται η προσωπική διαφορά – Ποιοι βλέπουν πραγματική αύξηση

Ιδιαίτερη σημασία για τις φετινές αυξήσεις έχει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς περίπου 670.000 συνταξιούχοι αναμένεται να περάσουν για πρώτη φορά από τις λογιστικές αυξήσεις σε πραγματική ενίσχυση του ποσού που λαμβάνουν.

Τα προηγούμενα χρόνια, πολλοί συνταξιούχοι δεν έβλεπαν αυξήσεις στην τσέπη τους, καθώς οι αναπροσαρμογές συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, περίπου 800.000 συνταξιούχοι δεν εισέπραξαν πλήρως τις αυξήσεις της περιόδου 2023-2025, καθώς αυτές απορροφήθηκαν από την προσωπική διαφορά.

Η κατάργησή της δεν σημαίνει ότι το ποσό της προσωπικής διαφοράς προστίθεται στη σύνταξη. Παραμένει καταγεγραμμένο λογιστικά, αλλά δεν θα εμποδίζει πλέον τη χορήγηση των ετήσιων αυξήσεων.

Έτσι, το σύνολο των περίπου 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων θα λάβει την ετήσια αναπροσαρμογή, η οποία εκτιμάται στο εύρος του 2,6%-2,7%.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 35 χρόνια ασφάλισης, κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 75 ευρώ, θα λάβει μετά την αύξηση νέα σύνταξη περίπου 1.333,8 ευρώ, δηλαδή μηνιαία αύξηση 33,8 ευρώ και ετήσιο όφελος 405,6 ευρώ.

Ποιους αφορά η αλλαγή

Η παρέμβαση αφορά κυρίως τους παλαιούς συνταξιούχους, δηλαδή όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και εξακολουθούν να διατηρούν θετική προσωπική διαφορά μετά τους επανυπολογισμούς.

Για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά ή αυτή έχει ήδη μηδενιστεί, δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων, καθώς ήδη λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αναπροσαρμογή.

Αντίθετα, όσοι λαμβάνουν προσωρινή ή έναντι σύνταξη δεν θα δουν άμεσα την αύξηση. Το ποσό θα καταβληθεί μαζί με τα αναδρομικά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και εκδοθεί η οριστική σύνταξη.

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