Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η ενίσχυση των 400 ευρώ σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους, με την πληρωμή να γίνεται εφάπαξ και χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η καταβολή τοποθετείται στις 30 Νοεμβρίου, με τα χρήματα να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή να ακολουθήσουν κάποια ξεχωριστή διαδικασία, καθώς η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Συνολικά, η ενίσχυση αφορά 2.197.000 δικαιούχους. Με το ποσό να ανέρχεται στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο, η συνολική δαπάνη υπολογίζεται σε περίπου 878,8 εκατ. ευρώ.

Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ

Βασική αλλαγή στην παροχή αποτελεί η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, καθώς δεν τίθενται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Το επίδομα των 400 ευρώ θα λάβει το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι το ύψος του ετήσιου εισοδήματος ή της περιουσίας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ενίσχυση.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου (χηρείας), καθώς και άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Εφάπαξ η καταβολή

Τα 400 ευρώ αποτελούν αυτοτελή οικονομική ενίσχυση και δεν ενσωματώνονται στην κύρια ή την επικουρική σύνταξη. Επομένως, η συγκεκριμένη πληρωμή δεν συνιστά αύξηση του μηνιαίου ποσού της σύνταξης.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί μία φορά, ξεχωριστά από τις τακτικές συνταξιοδοτικές πληρωμές, χωρίς να επηρεάζει το ύψος της κύριας ή της επικουρικής σύνταξης.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και ηλεκτρονικά, μέσω των τραπεζών. Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την καταβολή των συντάξεων, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους δικαιούχους.

Η εμφάνιση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς ενδέχεται να διαφοροποιείται χρονικά ανάλογα με την τράπεζα και τον χρόνο ολοκλήρωσης των συναλλαγών.

Έτσι, με βάση τον προγραμματισμό, στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά η καταβολή των 400 ευρώ στους 2.197.000 δικαιούχους, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να προσεγγίζει τα 878,8 εκατ. ευρώ.

Η σημαντικότερη παράμετρος για τους συνταξιούχους είναι ότι η ενίσχυση χορηγείται χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό όσων μπορούν να τη λάβουν.

Διαβάστε ακόμη

Κάμερες παντού: Εκεί που η ζωή καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια

«Μην αντιμετωπίζετε τους πάντες το ίδιο» – Η μέθοδος ηγεσίας που λειτουργεί

Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα με “Soukos Robots”, ακίνητο Τσιάρτα και… μυστήρια (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ