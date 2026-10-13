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Η εικόνα που διαμορφώνεται στα σούπερ μάρκετ δεν είναι ενιαία, καθώς οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα «μωσαϊκό» τιμών, όπου οι μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες συνυπάρχουν με νέες ανατιμήσεις σε άλλες. Τον Σεπτέμβριο, σημαντική ανάσα έδωσαν κυρίως τα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι ξηροί καρποί και τα σνακ, που συνέχισαν να ακριβαίνουν.

Σε συνολικό επίπεδο, πάντως, η αγορά εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης. Οι τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ μειώθηκαν κατά 0,75% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση σε σχέση με τον Αύγουστο, καθώς έφτασε το 1,65%.

Η τάση αυτή, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το καλάθι. Από τις 23 βασικές κατηγορίες προϊόντων που εξετάζονται, οι 10 παρουσίασαν μειώσεις τιμών, ενώ στις υπόλοιπες 13 καταγράφηκαν ανατιμήσεις.

Φρούτα και λαχανικά στην κορυφή των μειώσεων

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με τις τιμές τους να υποχωρούν κατά 5,46% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο.

Ακολούθησαν τα είδη πρωινού και ροφήματα, όπου η μείωση έφτασε το 4,61%, ενώ σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφηκε και στις τροφές και τα είδη για κατοικίδια, με τις τιμές να μειώνονται κατά 4,20%.

Στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά η πτώση διαμορφώθηκε στο 2,70%, ενώ κατά 2,53% μειώθηκαν οι τιμές στις νωπές και κατεψυγμένες ζύμες.

Ακολούθησαν τα χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής, με μείωση 2,32%, τα κατεψυγμένα με 1,82% και τα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού με 1,07%.

Η αποκλιμάκωση στις συγκεκριμένες κατηγορίες, και ιδιαίτερα στα νωπά προϊόντα, συνδέεται με την ομαλοποίηση της αγοράς και την υποχώρηση των τιμών παραγωγού σε ορισμένες περιπτώσεις. Στα φρούτα και τα λαχανικά, επιπλέον, οι ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στη βελτίωση της εικόνας.

Σνακ, γλυκά και παιδικές τροφές με νέες ανατιμήσεις

Την αντίθετη πορεία ακολούθησαν αρκετές κατηγορίες τροφίμων. Οι ξηροί καρποί και τα σνακ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών, η οποία έφτασε το 3,02%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη, με άνοδο 2,37%, ενώ κατά 2,17% αυξήθηκαν οι τιμές σε μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη.

Ανατιμήσεις 2,04% σημειώθηκαν στις βρεφικές και παιδικές τροφές, ενώ τα αλλαντικά έγιναν ακριβότερα κατά 1,92%.

Μικρότερη αλλά επίσης ανοδική ήταν η μεταβολή σε αρκετές ακόμη κατηγορίες. Τα έτοιμα γεύματα αυξήθηκαν κατά 1,35%, τα γαλακτοκομικά και οι χυμοί ψυγείου κατά 1,33%, ενώ στα νερά, αναψυκτικά και χυμούς η άνοδος έφτασε το 1,06%.

Στα είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου η αύξηση περιορίστηκε στο 0,77%.

Σταθεροποίηση στο οργανωμένο λιανεμπόριο

Παρά τις ανατιμήσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται σε σημαντικό αριθμό προϊόντων, η συνολική εικόνα δείχνει ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών έχει περιοριστεί.

Στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου οι τιμές εμφανίζουν μείωση 0,46%, ενώ σε ορίζοντα δωδεκαμήνου η αύξηση περιορίζεται στο 1,07%.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ενδείξεις σταθεροποίησης, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η πίεση στο οικογενειακό εισόδημα έχει εξαλειφθεί. Οι καταναλωτές εξακολουθούν να προσαρμόζουν τις αγορές τους, συγκρίνοντας τιμές, αξιοποιώντας προσφορές και στρεφόμενοι σε φθηνότερες εναλλακτικές.

Για τις αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου, η μάχη για τον καταναλωτή παραμένει έντονη. Οι προσφορές, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, οι οικονομίες κλίμακας και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους αποτελούν πλέον κρίσιμα εργαλεία για τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν η αποκλιμάκωση θα αποκτήσει πιο σταθερό χαρακτήρα ή εάν οι ανατιμήσεις σε επιμέρους κατηγορίες θα περιορίσουν τα οφέλη για το συνολικό καλάθι. Για τα νοικοκυριά, το βασικό ζητούμενο παραμένει η διατήρηση των τιμών σε επίπεδα που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στον μηνιαίο προϋπολογισμό.

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