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Το γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί το καθεστώς με το οποίο έκλεισαν τα καταστήματα της Pizza Fan είναι αυτή την στιγμή το σημείο -κλειδί για το τi μέλλει γενέσθαι με τους 2.500 εργαζόμενους στα 110 καταστήματα της αλυσίδας που έχουν μείνει στον «αέρα».

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), με επιστολή προς την υπουργό Εργασίας χθες ζήτησε την ένταξη των εργαζομένων της Pizza Fan σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, ώστε να δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ), καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη μέσω των αντίστοιχων ενσήμων (25 ένσημα).

«Αυτό μπορεί να γίνει εάν κι εφόσον τα καταστήματα έχουν κλείσει με κρατική εντολή», δηλώνει στο protothema o κ. Γιώργος Χότζογλου πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ, «θα πρέπει να αποσαφηνιστεί- και αυτό είναι το πρόβλημά μας μέχρι στιγμής γιατί μιλάγαμε μέχρι χθες το απόγευμα με το υπουργείο Εργασίας- με ποιον τρόπο κλείσανε αυτά τα 110 καταστήματα. Ενώ η ΑΑΔΕ στην αρχή είχε πει ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το μεσημέρι αυτό αναιρέθηκε και είπε ότι δεν έχει τη δυνατότητα η ΑΑΔΕ να κλείσει τα καταστήματα, πρέπει να υπάρξει σχετική εντολή από το υπουργείο Εργασίας, ενδεχομένως από το υπουργείο Οικονομικών ή από τα συναρμόδια υπουργεία. Αλλιώς, αν έχουν κλείσει με υπαιτιότητα του εκάστοτε εργοδότη, τότε το κόστος της μισθοδοσίας και της ασφάλισης επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργοδότη. Ευτυχώς, με τους συναδέλφους που μιλάω από την Pizza Fan, δεν μου έχουν κάνει λόγο για οφειλές δεδουλευμένων, πέραν του τρέχοντος μήνα, του μηνός Οκτωβρίου. Αυτό μετά τη δέσμευση των λογαριασμών μετά τη δέσμευση των λογαριασμών που σίγουρα έχει γίνει, σημαίνει ότι όσοι εργαζόμενοι ήταν στα καταστήματα του ιδιοκτήτη που διώκεται, αποκλείεται να πληρωθούν και δεν γνωρίζουμε το τι θα γίνει και με τα άλλα καταστήματα, τα franchise.

Άρα, λοιπόν, θα πρέπει —και βλέπω μια διάθεση από το υπουργείο να βοηθήσει στην όλη κατάσταση— να υπάρξει ένα προσωρινό μέτρο για αναστολή σύμβασης, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση».