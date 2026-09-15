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Την τρέχουσα εικόνα και τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από τη διάνοιξη της σήραγγας της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας παρουσίασε, σήμερα, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Ο κ. Ταχιάος επανέλαβε ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται σε δύο άξονες: Την πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν θιγεί και την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου. Ενημέρωσε, παράλληλα, για την πρόοδο των ελέγχων και των μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί, δεν προκύπτουν λόγοι εκκένωσης κάποιου κτιρίου. Οι καθημερινές μετρήσεις στους ειδικούς δείκτες παρακολούθησης (μάρτυρες) που έχουν τοποθετηθεί στις ρωγμές δεν δείχνουν εξέλιξη του φαινομένου των καθιζήσεων των κτιρίων, κάτω από τα οποία ήδη έχει κατασκευαστεί η σήραγγα. Έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές ζημιών σε όλα τα κτίρια που έχουν θιγεί και τουλάχιστον μία πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) αναμένεται να κατατεθεί εντός της εβδομάδας, αποτελώντας πιλότο για τις αποκαταστάσεις που θα ακολουθήσουν.

Όπως ξεκαθάρισε ο υφυπουργός, το σύνολο του κόστους αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων στον φέροντα οργανισμό όπου αυτές κριθούν αναγκαίες, θα καλυφθεί από τον ανάδοχο, όπως προβλέπει η σύμβαση κατασκευής του έργου.

Οι εξατομικευμένες μελέτες τρωτότητας ανά κτίριο ολοκληρώνονται εντός των ημερών. Όσες ήδη έχουν παραδοθεί στους κατοίκους έχουν τύχει σχολιασμού από τους πραγματογνώμονες και έτυχαν παρερμηνειών.

Ο κ. Ταχιάος, για ακόμη μία φορά, διευκρίνισε ότι οι χαρακτηρισμοί που έχουν δει το φως της δημοσιότητας προέρχονται από αυτές τις μελέτες που εκπονούνται χωριστά για κάθε κτίριο και δεν πρέπει να εξομοιώνονται με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς που αποδίδει η Πολιτεία σε κτίρια πληγέντα από σεισμό ή πυρκαγιά. Σημείωσε, επίσης, ότι έχουν καταγραφεί και βλάβες που πιθανολογείται πως αφορούν και φέροντα στοιχεία ορισμένων κτιρίων, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο, σύμφωνα με την εικόνα που έχει από τους μηχανικούς που πραγματοποίησαν τις αυτοψίες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και τη συμπεριφορά τους σε ενδεχόμενο γεγονός, ο κ. Ταχιάος ήταν σαφής: «Έχω επικοινωνήσει με τους μηχανικούς, οι οποίοι μου είπαν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αποκατάσταση και στον φέροντα οργανισμό κάποιων οικοδομών. Αυτή η μελέτη γίνεται τώρα. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι μελέτες είναι συγκεκριμένος. Απαιτείται χρόνος».

Σε ερώτηση για την πρόσφατη αλλαγή στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικό Μετρό», ο υφυπουργός απάντησε ότι αυτή δεν σχετίζεται με το ζήτημα της Κυψέλης. Οφείλεται στην αποδοχή, εκ μέρους του απελθόντος προέδρου, νέας επαγγελματικής πρότασης, οι λεπτομέρειες της οποίας αναμένεται να γνωστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Ταχιάος επανέλαβε τη δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση κάθε κτιρίου που έχει θιγεί και για συνεχή ενημέρωση των κατοίκων της Κυψέλης σε κάθε στάδιο των ελέγχων και των εργασιών, μέχρι την ασφαλή επανέναρξη του έργου. Κλείνοντας τη συνέντευξη, δήλωσε τη διαρκή διαθεσιμότητά του για την παροχή πλήρους πληροφόρησης για το θέμα. «Βλέπω ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και σε αυτούς οφείλουμε απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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