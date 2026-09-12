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Τη Δευτέρα στις 13.00 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, θα τελεσθεί η τελετή της κηδείας του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του.

Κατόπιν η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, την περασμένη Τετάρτη, θα οδηγηθεί για να ταφεί στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Αναμένεται κι η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας, η οποία καθυστέρησε λόγω της νεκροψίας στην οποία ήταν αναγκαίο να υποβληθει ο τραγουδιστής, ώστε να διευκρινισθούν οι συνθήκες του θανάτου του.

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