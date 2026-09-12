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Την πρόθεσή του να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους και το ΕΚΠΑ και να απαγορεύσει παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο για εναλλακτικές θεραπείες εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε δημοσιεύματα, επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο Stem Cell «λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο)». Ταυτόχρονα περνά στην αντεπίθεση έναντι τις κριτική για «ανοχή στους κομπογιαννίτες» λέγοντας πως «οι περισσότεροι προωθούσαν για Πρωθυπουργό έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με «σπουδές» στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση» αναφερόμενος στην Μαρία Καρυστιανού.

«Θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο Άδωνις… λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο). Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι περισσότεροι προωθούσαν για ΠΘ έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με «σπουδές» στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση…ειδικά ο @PGPapanikolaou έκανε και μαζί της διαλέξεις στα Νοσοκομεία και τώρα κατηγορεί τον @gpatoulis.

Κομπογιαννίτες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και εύπιστοι δυστυχώς επίσης. Ο Στηβ Τζομπς, ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους της ιστορίας όταν έπαθε καρκίνο στο πάγκρεας έχασε χρόνο διότι στην αρχή προτίμησε «τις εναλλακτικές θεραπείες»….

Τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τομείς παγκοσμίως έχει υπάρξει έκρηξη για διάφορους λόγους. Στα περισσότερα Κράτη σαφές θεσμικό πλαίσιο για πολλά δεν υπάρχει (όχι για την πλασμαφαίρεση αυτή απαγορεύεται εκτός Νοσοκομείου). Ο Ιατρικός Τουρισμός ανεβαίνει παντού. Δίπλα μας η Τουρκία κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό και εκεί έχουν πολλά άσχημα περιστατικά, πρόσφατα με έναν ομοεθνή μας που μεταφέραμε στην Ελλάδα και έμεινε φυτό.

Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΚΠΑ κλπ να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού».

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