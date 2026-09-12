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Νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνουν στοιχεία που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επιχειρήθηκε να διαγραφούν, αλλά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκάλυψε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν να επαναφέρουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στα άμεσα αντανακλαστικά των αστυνομικών αρχών μετά την ενημέρωση για τον θάνατο του τραγουδιστή. Κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. μετέβησαν τόσο στο νοσοκομείο και στην κατοικία του όσο και στο ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό.

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι διαπιστώθηκαν «προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».

Τα ευρήματα στο ιατρείο

Καθοριστική για την έρευνα ήταν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., η παρουσία στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο ιατρείο. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να εξετάσουν επιτόπου τον χώρο, να εντοπίσουν συγκεκριμένα ευρήματα και να ενημερώσουν άμεσα και προφορικά τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράλληλα, αντιφάσεις εντοπίστηκαν ήδη από τις πρώτες καταθέσεις, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να εξετάσουν σε μεγαλύτερο βάθος όσα είχαν συμβεί πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», δήλωσε η κ. Δημογλίδου.

Οι ανακολουθίες προέκυψαν όταν οι πρώτες μαρτυρίες συγκρίθηκαν με αντικειμενικά στοιχεία που είχαν ήδη συλλέξει οι αστυνομικοί από την περιοχή γύρω από το ιδιωτικό ιατρείο.

Το κρίσιμο χρονικό κενό

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στον χρόνο άφιξης που είχε αρχικά δοθεί προφορικά στις Αρχές και στην πραγματική ώρα κατά την οποία ο τραγουδιστής έφτασε και μπήκε στον χώρο.

«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», υπογράμμισε.

Το χρονικό αυτό κενό, οι αντιφάσεις στις αρχικές πληροφορίες, αλλά και τα δεδομένα που φέρεται να είχαν διαγραφεί και τελικά ανακτήθηκαν, αποτελούν πλέον βασικά κομμάτια της έρευνας.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τη χρονική ακολουθία των γεγονότων και να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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