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Από τα εισιτήρια για τα νησιά μέχρι τα μαγιό, τα γυαλιά ηλίου και τα κλιματιστικά, το ελληνικό καλοκαίρι αποτυπώνεται σε όσα πληκτρολογούμε στην Google. Η Aurora Digital Marketing δημοσίευσε έρευνα που ανέλυσε 7.000 αναζητήσεις σε περίπου 800.000 τον μήνα για να δείξει τι απασχόλησε τους Έλληνες το καλοκαίρι του 2026.

Στην κορυφή βρίσκονται τα ταξίδια. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι η πιο δημοφιλής επιμέρους αναζήτηση, με 204.100 τον μήνα, ενώ τα ταξίδια μαζί με τα προϊόντα θάλασσας και παραλίας συγκεντρώνουν περίπου τα τρία τέταρτα του συνόλου.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το καλοκαίρι αρχίζει στο μυαλό μας πολύ πριν το ημερολόγιο. Οι αναζητήσεις για γυαλιά ηλίου ανεβαίνουν ήδη από τον Μάρτιο και για τα εισιτήρια και τα αντηλιακά από τον Απρίλιο, πολύ πριν την πρώτη βουτιά.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές αλλαγές αφορά τη δροσιά μέσα στο σπίτι. Σε ένα χρόνο, οι αναζητήσεις για κλιματιστικά αυξήθηκαν κατά 22,1%, ενώ για τους ανεμιστήρες μειώθηκαν κατά 30,6% ένδειξη ότι όλο και περισσότεροι στρέφονται στο κλιματιστικό. Ανοδικά κινήθηκαν και τα αντηλιακά (+17,3%) και το παγωτό (+14,7%).

Ενδιαφέρον έχει και το πώς σχεδιάζουμε το ταξίδι στα νησιά. Για την Κρήτη, οι περισσότερες σχετικές αναζητήσεις αφορούν το αεροπλάνο (72%), ενώ για νησιά όπως η Τήνος και η Αίγινα η αναζήτηση γίνεται σχεδόν αποκλειστικά για το πλοίο.

«Οι αναζητήσεις μας στη Google είναι ένας καθρέφτης του πώς ζούμε το καλοκαίρι», δήλωσε ο Άγγελος Τσιλιγκάνος, CEO της Aurora Digital Marketing. «Φέτος ξεχωρίζουν δύο πράγματα: ξεκινάμε τον προγραμματισμό όλο και νωρίτερα και, όταν έρθει η ζέστη, στρεφόμαστε στο κλιματιστικό αντί για τον ανεμιστήρα.»

Τα βασικά συμπεράσματα

Η ζήτηση είναι συγκεντρωμένη σε δύο μεγάλους άξονες. Τα ταξίδια αντιστοιχούν στο 42,9% του δείγματος και τα προϊόντα θάλασσας και παραλίας στο 32,3%. Μαζί φτάνουν περίπου στο 75%.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι η μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία. Συγκεντρώνουν 204.100 εκτιμώμενες μηνιαίες αναζητήσεις. Ακολουθούν τα μαγιό με 141.930, τα αεροπορικά εισιτήρια με 114.340 και τα γυαλιά ηλίου με 112.290.

Το καλοκαίρι αρχίζει στις αναζητήσεις πριν αρχίσει στο ημερολόγιο. Τα πρώτα καθαρά σημάδια εμφανίζονται τον Μάρτιο. Επομένως, η προετοιμασία περιεχομένου και καμπανιών δεν πρέπει να περιμένει τον Ιούνιο.

Τα ταξίδια δεν έχουν μία κοινή εποχική συμπεριφορά. Τα ακτοπλοϊκά αυξάνονται έντονα από τον Απρίλιο, ενώ οι αναζητήσεις για αεροπορικά εισιτήρια παραμένουν ισχυρές όλο τον χρόνο και φτάνουν στο υψηλότερο σημείο τους τον Μάιο.

Τα μαγιό και τα σανδάλια έχουν πολύ μικρό εμπορικό παράθυρο. Η διαφορά ανάμεσα στον χαμηλότερο μήνα και την κορύφωση είναι 156 φορές στα μαγιό και 76 φορές στα σανδάλια. Η μεγαλύτερη ζήτηση συγκεντρώνεται σε λίγους μήνες.

Τα αντηλιακά έχουν πιο σταθερή ζήτηση. Η κατηγορία διατηρεί ενδιαφέρον όλο τον χρόνο και ενισχύεται από τον Απρίλιο. Η ετήσια άνοδος κατά 17,3% την κάνει μία από τις πιο θετικές κατηγορίες της έρευνας.

Τα κλιματιστικά και οι ανεμιστήρες κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Οι αναζητήσεις για κλιματιστικά αυξήθηκαν κατά 22,1%, ενώ οι αναζητήσεις για ανεμιστήρες μειώθηκαν κατά 30,6%. Αυτό μπορεί να δείχνει αλλαγή προτίμησης, αλλά δεν αποδεικνύει ότι το ένα προϊόν αντικαθιστά το άλλο.

Οι ερωτήσεις γύρω από τα κλιματιστικά δείχνουν ανάγκη για βοήθεια πριν από την αγορά. Οι χρήστες ζητούν πληροφορίες για κατανάλωση, BTU, μέγεθος χώρου, σωστή θερμοκρασία και συντήρηση. Δεν αναζητούν μόνο μια συσκευή. Προσπαθούν να καταλάβουν ποια λύση είναι κατάλληλη για αυτούς.

Για το 2026 αναμένεται διαφορετική κατεύθυνση ανά κατηγορία. Με βάση την πρόσφατη ετήσια τάση, τα κλιματιστικά, τα αντηλιακά και το παγωτό κινούνται ανοδικά. Οι ανεμιστήρες, τα σανδάλια και η πισίνα κινούνται πτωτικά. Τα ταξίδια, τα μαγιό και τα γυαλιά ηλίου παραμένουν πιο σταθερά.

1. Ταξίδια και διακοπές

Τα ταξίδια είναι η μεγαλύτερη θεματική της έρευνας. Συγκεντρώνουν 343.140 εκτιμώμενες μηνιαίες αναζητήσεις, δηλαδή το 42,9% του συνολικού δείγματος. Η κατηγορία περιλαμβάνει ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και βαλίτσες.

Παρότι όλες αυτές οι αναζητήσεις σχετίζονται με το ταξίδι, δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Τα ακτοπλοϊκά συνδέονται έντονα με το ελληνικό καλοκαίρι. Τα αεροπορικά παραμένουν σημαντικά όλο τον χρόνο, επειδή περιλαμβάνουν και ταξίδια εκτός της θερινής περιόδου. Τα ξενοδοχεία ανεβαίνουν πιο κοντά στην αναχώρηση. Αυτή η διαφορά είναι σημαντική για τον σωστό προγραμματισμό.

Τα ακτοπλοϊκά αρχίζουν να ανεβαίνουν τον Απρίλιο και κορυφώνονται τον Ιούλιο. Στην κορύφωση, ο βασικός όρος έχει περίπου 5,6 φορές μεγαλύτερη ζήτηση από τον χαμηλότερο μήνα. Αντίθετα, τα αεροπορικά έχουν πολύ πιο ομαλή πορεία. Η αντίστοιχη διαφορά είναι μόλις 1,5 φορά. Τα ξενοδοχεία αρχίζουν να ενισχύονται τον Ιούνιο και παρουσιάζουν διαφορά 2,1 φορές ανάμεσα στον χαμηλότερο μήνα και την κορύφωση.

Η Κρήτη είναι ο ισχυρότερος νησιωτικός προορισμός στο συγκεκριμένο δείγμα, με 18.950 σχετικές αναζητήσεις μετάβασης. Από αυτές, το 72% αφορά αεροπορική σύνδεση και το 28% ακτοπλοϊκή. Στη Σύρο, στην Τήνο, στην Αίγινα, στη Νάξο, στην Άνδρο και στην Κύθνο, οι αναζητήσεις γέρνουν έντονα προς το πλοίο. Στη Ρόδο και στη Σαντορίνη, το μεγαλύτερο μέρος αφορά το αεροπλάνο.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για το τουριστικό επιχειρείν

Οι τουριστικές επιχειρήσεις χρειάζονται διαφορετικό περιεχόμενο για κάθε προορισμό, κάθε τρόπο μετάβασης και κάθε στάδιο της απόφασης. Για τα ακτοπλοϊκά, οι σελίδες δρομολογίων και προορισμών πρέπει να είναι έτοιμες πριν αρχίσει η άνοδος του Απριλίου. Για τα αεροπορικά, η παρουσία χρειάζεται να παραμένει σταθερή όλο τον χρόνο. Τα καταλύματα δεν πρέπει να περιμένουν τον Ιούνιο για να οργανώσουν το περιεχόμενό τους. Μέχρι τότε, ο χρήστης πρέπει ήδη να μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες και να περάσει εύκολα από την έρευνα στην κράτηση.

2. Μαγιό και γυαλιά ηλίου

Τα μαγιό και τα γυαλιά ηλίου αποτελούν τον βασικό κορμό της θεματικής «θάλασσα και παραλία». Μαζί συγκεντρώνουν 254.220 εκτιμώμενες μηνιαίες αναζητήσεις. Οι δύο κατηγορίες έχουν μεγάλο όγκο.

Τα μαγιό έχουν το πιο έντονο εποχικό μοτίβο

Τα μαγιό είναι η δεύτερη μεγαλύτερη υποκατηγορία ολόκληρης της έρευνας, με 141.930 εκτιμώμενες μηνιαίες αναζητήσεις. Η ζήτηση αρχίζει να ανεβαίνει τον Μάιο και κορυφώνεται τον Ιούλιο. Σε ετήσια βάση, τα μαγιό αυξήθηκαν κατά 5,3%.

Οι όροι αυτοί δείχνουν ότι οι χρήστες δεν αναζητούν μόνο ένα γενικό προϊόν. Περιορίζουν την επιλογή τους ανά φύλο, σώμα, ηλικία και συγκεκριμένη ανάγκη .

Τα γυαλιά ηλίου ξεκινούν νωρίτερα

Τα γυαλιά ηλίου συγκεντρώνουν 112.290 εκτιμώμενες μηνιαίες αναζητήσεις και είναι η τέταρτη μεγαλύτερη υποκατηγορία της έρευνας. Η άνοδός τους αρχίζει ήδη τον Μάρτιο. Η διαφορά ανάμεσα στον χαμηλότερο μήνα και την κορύφωση είναι 3,1 φορές. Σε ετήσια βάση, η κατηγορία παρέμεινε σχεδόν σταθερή, με μικρή μείωση 0,8%.

Στα γυαλιά εμφανίζονται πολλές αναζητήσεις με συγκεκριμένη μάρκα. Οι Prada φτάνουν τις 9.570, οι Gucci τις 8.880, οι Ray-Ban τις 6.210 και οι Miu Miu τις 5.300. Αυτό δείχνει ότι ένα μέρος του κοινού μπαίνει στην αναζήτηση έχοντας ήδη επιλέξει ή περιορίσει τη μάρκα που θέλει.

3. Προστασία από τον ήλιο

Τα αντηλιακά συγκεντρώνουν 45.450 εκτιμώμενες μηνιαίες αναζητήσεις. Η κατηγορία αρχίζει να ανεβαίνει τον Απρίλιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο. Η διαφορά ανάμεσα στον χαμηλότερο μήνα και την κορύφωση είναι 2,3 φορές. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση ενισχύεται το καλοκαίρι, αλλά δεν εξαφανίζεται τον χειμώνα.

Σε ετήσια βάση, οι αναζητήσεις για αντηλιακά αυξήθηκαν κατά 17,3%. Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες ανοδικές μεταβολές της έρευνας. Η εικόνα δείχνει ότι η ηλιοπροστασία αποκτά μεγαλύτερη σημασία για το κοινό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αναζητήσεις μετατρέπονται αυτόματα σε πωλήσεις.

Η μάρκα έχει επίσης σημαντικό ρόλο. Οι αναζητήσεις για La Roche-Posay φτάνουν τις 3.600, για Frezyderm τις 3.550 και για Vichy τις 2.600. Ένα μέρος του κοινού γνωρίζει ήδη το προϊόν ή τη μάρκα που θέλει και χρησιμοποιεί την Google για να συγκρίνει επιλογές, τιμές ή σημεία αγοράς.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την αγορά αντηλιακών

Η παρουσία των αντηλιακών δεν πρέπει να περιορίζεται σε μία σύντομη καλοκαιρινή καμπάνια. Οι βασικές σελίδες και οι οδηγοί επιλογής μπορούν να παραμένουν ενεργοί όλο τον χρόνο. Από τον Απρίλιο χρειάζεται ισχυρότερη προβολή, περισσότερη διαθεσιμότητα και περιεχόμενο που απαντά σε συγκεκριμένες ανάγκες, όπως το αντηλιακό προσώπου, το προϊόν με χρώμα ή η επιλογή ανά τύπο δέρματος.

4. Κλιματιστικά και ανεμιστήρες

Οι αναζητήσεις για δροσιά και κλιματισμό φτάνουν συνολικά τις 46.480. Τα κλιματιστικά συγκεντρώνουν 27.840 και οι ανεμιστήρες 18.080. Και οι δύο κατηγορίες αρχίζουν να ανεβαίνουν απότομα τον Ιούνιο και κορυφώνονται τον Ιούλιο. Πρόκειται για αγορές που συχνά ενεργοποιούνται όταν η ζέστη έχει ήδη γίνει έντονη και ο χρήστης χρειάζεται άμεση λύση.

Σε ετήσια βάση, τα κλιματιστικά αυξήθηκαν κατά 22,1%, ενώ οι ανεμιστήρες μειώθηκαν κατά 30,6%. Η αντίθετη πορεία μπορεί να είναι ένδειξη ότι περισσότεροι χρήστες εξετάζουν ισχυρότερες λύσεις ψύξης. Τα δεδομένα αναζήτησης, όμως, δεν μπορούν να αποδείξουν από μόνα τους ότι το κλιματιστικό αντικαθιστά τον ανεμιστήρα. Η θερμοκρασία, οι τιμές της ενέργειας, οι προσφορές και η διαθεσιμότητα μπορούν επίσης να επηρεάζουν τη συμπεριφορά.

Μεγάλη μερίδα του κοινού κάνουν ερωτήσεις με το χώρο, το τρόπο εγκατάστασης και την ανάγκη για φορητότητα, όχι από μια συγκεκριμένη μάρκα.

Αυτές οι ερωτήσεις δείχνουν ένα βασικό εμπόδιο πριν από την αγορά. Ο χρήστης θέλει να γνωρίζει ποια ισχύ χρειάζεται, πόσο θα κοστίζει η λειτουργία Χ ωρών και αν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά τη συσκευή. Ένας απλός οδηγός επιλογής, κατανάλωσης και συντήρησης μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις απορίες και να οδηγήσει φυσικά τον αναγνώστη προς το κατάλληλο προϊόν ή την υπηρεσία εγκατάστασης.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την αγορά ψύξης

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν έτοιμες τις σελίδες προϊόντων, τους οδηγούς και τις καμπάνιες πριν από τον Ιούνιο. Όταν ξεκινήσει η μεγάλη ζέστη, ο χρήστης ζητά άμεση απάντηση και συχνά δεν έχει χρόνο για πολύπλοκη έρευνα. Η καθαρή πληροφόρηση για τον κατάλληλο χώρο, την κατανάλωση, την εγκατάσταση και τη διαθεσιμότητα μπορεί να είναι πιο χρήσιμη από ένα γενικό διαφημιστικό μήνυμα.

5. Σανδάλια

Τα σανδάλια συγκεντρώνουν 50.890 εκτιμώμενες μηνιαίες αναζητήσεις. Η ζήτηση αρχίζει να ανεβαίνει τον Μάιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο.

Η ζήτηση μειώθηκε κατά 21,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος . Η πτώση δείχνει μικρότερο ενδιαφέρον αναζήτησης στο συγκεκριμένο δείγμα. Δεν εξηγεί, όμως, αν η αλλαγή οφείλεται στις τιμές, στη μόδα, σε άλλους τύπους υποδημάτων ή σε διαφορετικό τρόπο αγοράς.

Οι όροι δείχνουν ότι η επιλογή δεν βασίζεται μόνο στην εμφάνιση. Η άνεση και το υλικό έχουν ξεχωριστή σημασία για ένα μέρος του κοινού.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τα καταστήματα υποδημάτων

Η εμπορική περίοδος είναι σύντομη, γι’ αυτό οι συλλογές και οι σελίδες προϊόντων πρέπει να είναι έτοιμες πριν από τον Μάιο. Οι κατηγορίες ανά χρήση και υλικό, όπως ανατομικά ή δερμάτινα σανδάλια, μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο από μια ενιαία σελίδα με όλα τα προϊόντα. Επειδή η ετήσια τάση είναι πτωτική, η διαθεσιμότητα και το διαφημιστικό κόστος χρειάζονται πιο προσεκτική παρακολούθηση μέσα στη σεζόν.

6. Πισίνα, φουσκωτά και BBQ

Η πισίνα, τα φουσκωτά και το BBQ συνδέονται με την καλοκαιρινή χρήση του σπιτιού και του εξωτερικού χώρου, αλλά δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Η ευρύτερη θεματική πισίνας, κήπου και βεράντας συγκεντρώνει 28.020 εκτιμώμενες μηνιαίες αναζητήσεις. Από αυτές, οι 22.300 αφορούν την πισίνα και οι 5.720 τις ψησταριές και το BBQ. Τα φουσκωτά εξετάζονται ως συγγενική καλοκαιρινή κατηγορία.

Η ζήτηση για πισίνα ανεβαίνει και κορυφώνεται τον Ιούνιο. Σε ετήσια βάση, η κατηγορία μειώθηκε κατά 12,7%.

Ταυτόχρονα τα φουσκωτά αυξήθηκαν κατά 7,1%.

Οι αναζητήσεις για ψησταριές και BBQ αυξήθηκαν κατά 13,7% σε ετήσια βάση.

7. Παγωτό και δροσερές απολαύσεις

Η κατηγορία του παγωτού συγκεντρώνει 26.800 εκτιμώμενες μηνιαίες αναζητήσεις. Η ζήτηση αρχίζει να ανεβαίνει τον Μάιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο. Σε ετήσια βάση, η κατηγορία αυξήθηκε κατά 14,7%, μία από τις ισχυρότερες θετικές μεταβολές της έρευνας.

Τι σημαίνουν συνολικά τα ευρήματα για τις επιχειρήσεις

Οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να οργανώσουν το περιεχόμενό τους ανά προορισμό και τρόπο μετάβασης. Ένα γενικό μήνυμα για καλοκαιρινές διακοπές δεν καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες του ταξιδιώτη.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα πρέπει να χρησιμοποιούν κατηγορίες και φίλτρα που ακολουθούν τη γλώσσα του πελάτη. Όροι όπως «μαγιό περιόδου», «ανατομικά σανδάλια» και «κλιματιστικό για 30 τετραγωνικά» εκφράζουν σαφή ανάγκη.

Οι μάρκες πρέπει να ξεχωρίζουν την επώνυμη αναζήτηση από τη γενική ζήτηση της κατηγορίας. Οι αναζητήσεις με συγκεκριμένη μάρκα είναι ισχυρές στα γυαλιά, στα μαγιό και στα αντηλιακά, αλλά δεν περιγράφουν ολόκληρο το κοινό.

Οι ομάδες διαφήμισης πρέπει να μετακινούν τον προϋπολογισμό ανάλογα με την εποχικότητα κάθε κατηγορίας. Μία κοινή ημερομηνία έναρξης για όλες τις καλοκαιρινές καμπάνιες αγνοεί τις πραγματικές διαφορές στη ζήτηση.

Οι ομάδες περιεχομένου και SEO πρέπει να απαντούν στις απορίες που εμποδίζουν την απόφαση. Η χρήσιμη εξήγηση για κατανάλωση, μέγεθος, χρήση ή επιλογή μπορεί να φέρει τον αναγνώστη πιο κοντά στην αγορά.

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