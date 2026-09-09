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Η Google σχεδιάζει τη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ευρώπη μέχρι σήμερα, με ένα έργο υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ύψους τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ στη Φινλανδία, καθώς η Alphabet επιταχύνει την ανάπτυξη υπολογιστικής ισχύος για να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό στον χώρο της AI.

Η επένδυση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, περιλαμβάνει την κατασκευή τουλάχιστον τριών νέων data centers, αλλά και την επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης της Google στην πόλη Χαμίνα, στη νοτιοανατολική Φινλανδία.

Η επιλογή της χώρας δεν είναι τυχαία. Το ψυχρό κλίμα περιορίζει σημαντικά τις ανάγκες ψύξης των διακομιστών, ενώ η θερμότητα που παράγεται από τα κέντρα δεδομένων μπορεί να αξιοποιηθεί για τη θέρμανση κατοικιών. Παράλληλα, το 96% της ηλεκτρικής ενέργειας στη Φινλανδία προέρχεται από πηγές χωρίς εκπομπές άνθρακα, κυρίως από πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρεία επισημαίνει ακόμη ότι η επάρκεια γλυκού νερού και η χρήση κλειστών συστημάτων ψύξης, που περιορίζουν την κατανάλωση νερού, αποτελούν πρόσθετα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων.

«Η Google είναι υπερήφανη που ενισχύει τη σχέση της με τη Φινλανδία μέσω της μεγαλύτερης μεμονωμένης επένδυσής της στην Ευρώπη», δήλωσε η επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας, Ρουθ Πόρατ.

Η μάχη της Google για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη

Η νέα επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Alphabet να αυξήσει την υπολογιστική της δυναμικότητα για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία αύξησε τον Ιούλιο την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της έως και τα 205 δισ. δολάρια για το σύνολο του έτους, καθώς ανταγωνίζεται άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της AI.

Για τη Φινλανδία, η επένδυση αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αναζητά τρόπους να ενισχύσει την ανάπτυξή της. Η οικονομία της έχει δεχθεί πιέσεις από τη χαμηλή ζήτηση, την κατάρρευση των εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία και τη δημοσιονομική προσαρμογή που εφαρμόζεται για τον περιορισμό του δημόσιου χρέους.

Η ανεργία στη χώρα έχει ξεπεράσει το 10%, το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την Google, το έργο αναμένεται να στηρίξει περισσότερες από 37.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη φάση κατασκευής, εκ των οποίων περίπου 16.000 θα αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο. Μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων, εκτιμάται ότι θα υποστηρίζονται περίπου 7.000 θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων θέσεων σε προμηθευτές και τοπικές υπηρεσίες.

Νέα data centers σε τρεις περιοχές της Φινλανδίας

Τα νέα κέντρα δεδομένων θα κατασκευαστούν στις περιοχές Καϊάνι, Μούχος και Βάαλα στη βόρεια Φινλανδία. Η Google είχε ήδη αποκτήσει εκτάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες επιλέχθηκαν λόγω της ισχυρής ενεργειακής υποδομής και της πρόσβασης σε δίκτυα που βασίζονται σε καθαρή ενέργεια.

«Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες, με ισχυρά σημεία σύνδεσης στο δίκτυο, ενισχύουν συνολικά το ηλεκτρικό σύστημα και επιτρέπουν πιο αποδοτική ανάπτυξη των υποδομών», δήλωσε η Άστα Σίβονεν-Πούνκα, διευθύνουσα σύμβουλος του διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Fingrid.

Παράλληλα, η Google ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τις ενεργειακές υποδομές των έργων μέσω νέων συμφωνιών για αιολική ενέργεια και με την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης μπαταριών ισχύος 94 MW στην περιοχή Καϊάνι, με στόχο τη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου.

Τα data centers θα διαθέτουν επίσης υποδομές ανάκτησης θερμότητας, ώστε η παραγόμενη ενέργεια να μπορεί να αξιοποιείται για άλλες ανάγκες.

Συνεργασίες με Fortum, Elisa και Nokia

Στο πλαίσιο της επένδυσης, η φινλανδική εταιρεία ενέργειας Fortum ανακοίνωσε συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διάρκειας 22 ετών με τη Google, η οποία αφορά την παράταση λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Λοβίισα.

Η συμφωνία θα καλύπτει από το 2030 έως το 2049 το 50% της δυναμικότητας του σταθμού, ο οποίος διαθέτει δύο αντιδραστήρες.

Τη συνδεσιμότητα των νέων εγκαταστάσεων θα υποστηρίξουν η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Elisa και η Nokia, η οποία παρέχει υποδομές δικτύων.

Με την κίνηση αυτή, η Google ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας σε μια χώρα που συνδυάζει ενεργειακή επάρκεια, πράσινη παραγωγή ηλεκτρισμού και υποδομές κατάλληλες για τη νέα εποχή των data centers.

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