Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε νέα φάση ενίσχυσης εισέρχεται ο σχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, καθώς από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τέθηκε σε εφαρμογή το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την αύξηση των δρομολογίων του Τραμ.

Κεντρικός στόχος του νέου σχεδιασμού είναι η ενίσχυση της μεταφορικής ικανότητας τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου σήμερα το Τραμ εξυπηρετεί περίπου 55.000 επιβάτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την αύξηση των δρομολογίων από τη ΣΤΑΣΥ κατά τις ώρες αιχμής, ώστε να περιοριστούν οι χρόνοι αναμονής και να βελτιωθεί η καθημερινή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πιο πυκνά δρομολόγια στις δύο βασικές γραμμές

Το νέο επιχειρησιακό πλάνο επικεντρώνεται στις δύο βασικές αρτηρίες του δικτύου του Τραμ και επιχειρεί να απαντήσει στο σταθερό αίτημα των επιβατών για συχνότερες διελεύσεις, κυρίως στις ώρες αυξημένης ζήτησης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει σημαντική αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και αντίστοιχη μείωση των χρονοαποστάσεων, με την προσθήκη επιπλέον συρμών στο καθημερινό πρόγραμμα.

Στη Γραμμή 6, Σύνταγμα-Πικροδάφνη, θα ενταχθούν δύο επιπλέον συρμοί στην πρωινή αιχμή και ένας ακόμη στην απογευματινή.

Ως αποτέλεσμα, η χρονοαπόσταση, η οποία σήμερα βρίσκεται στα 9 λεπτά, θα περιοριστεί στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα το πρωί και στα 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα το απόγευμα.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ημερήσιων δρομολογίων της συγκεκριμένης γραμμής θα αυξηθεί από 232 σε 244.

Ενίσχυση και στη Γραμμή 7 προς Βούλα και ΣΕΦ

Αντίστοιχες αλλαγές προβλέπονται και στη Γραμμή 7, ειδικότερα στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας-ΣΕΦ.

Στις ώρες αιχμής θα δρομολογηθούν δύο επιπλέον συρμοί, με αποτέλεσμα η μέση χρονοαπόσταση στο συγκεκριμένο τμήμα να μειωθεί αισθητά.

Από τα 12 λεπτά που ισχύουν σήμερα, ο χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα περιοριστεί στα 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Ταυτόχρονα, τα ημερήσια δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή θα αυξηθούν από 189 σε 205, ενισχύοντας τη δυνατότητα του δικτύου να ανταποκριθεί στην αυξημένη επιβατική κίνηση του παραλιακού άξονα.

Στους 27 οι συρμοί σε ταυτόχρονη κυκλοφορία

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως το νέο πρόγραμμα, αυξάνεται σημαντικά και ο αριθμός των συρμών που θα βρίσκονται ταυτόχρονα σε λειτουργία κατά την πρωινή αιχμή.

Συγκεκριμένα, από τους 23 συρμούς που κυκλοφορούν σήμερα, ο αριθμός τους θα αυξηθεί στους 27, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα του δικτύου.

Παράλληλα, στον συνολικό επιχειρησιακό προγραμματισμό προβλέπεται η διατήρηση δύο επιπλέον εφεδρικών συρμών, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Ένας ακόμη συρμός θα βρίσκεται σε πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η συστηματική φροντίδα του τροχαίου υλικού χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή εφαρμογή του κυκλοφοριακού προγράμματος.

Με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ επιχειρεί να συνδυάσει την αύξηση των διαθέσιμων συρμών με την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες διαταραχών στη λειτουργία του δικτύου.

Νέοι οδηγοί για το διευρυμένο πρόγραμμα

Η υλοποίηση του νέου σχεδιασμού δεν περιορίζεται μόνο στην καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος στόλου, αλλά συνοδεύεται και από ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΣΤΑΣΥ.

Στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και της εταιρείας επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η αύξηση των δρομολογίων προϋποθέτει ουσιαστική επένδυση σε προσωπικό, προκειμένου το διευρυμένο πρόγραμμα να εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δρομολογηθεί η ένταξη νέων οδηγών στο δυναμικό του Τραμ, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Η ενίσχυση των δρομολογίων δημιουργεί, παράλληλα, τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της απασχόλησης στον τομέα των αστικών μεταφορών, καθώς ένα μεγαλύτερο και πιο πυκνό πρόγραμμα απαιτεί αντίστοιχη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στόχος οι ταχύτερες και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου και της ΣΤΑΣΥ, το νέο πλάνο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του Τραμ και συνολικά για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Αθήνα.

Όπως επισημαίνουν, το σχέδιο ενίσχυσης των δρομολογίων σηματοδοτεί μια νέα φάση για το δίκτυο, με στόχο να προσφέρει ταχύτερες, συχνότερες και περισσότερο αξιόπιστες μετακινήσεις στους χιλιάδες επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά το μέσο.

Η μείωση των χρόνων αναμονής, η αύξηση του αριθμού των συρμών και η ενίσχυση του προσωπικού θεωρούνται κομβικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας του επιβάτη, ιδιαίτερα σε ώρες και σημεία όπου καταγράφεται μεγάλη ζήτηση.

Αναβαθμισμένος ρόλος για το Τραμ στην Αθήνα

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς στην πρωτεύουσα.

Με την ολοκλήρωση των υποστηρικτικών έργων υποδομής, την περαιτέρω ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του διαθέσιμου στόλου, ο στόχος είναι το Τραμ να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό ρόλο στις καθημερινές μετακινήσεις.

Η βελτίωση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα του μέσου, ιδιαίτερα στις διαδρομές που συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με το παραλιακό μέτωπο.

Με το νέο πρόγραμμα, η ΣΤΑΣΥ επιδιώκει να εδραιώσει το Τραμ ως ένα σύγχρονο, σταθερό και αξιόπιστο μέσο μεταφοράς, ικανό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων και στην αυξημένη ζήτηση των επιβατών.

Διαβάστε ακόμη

FT: Ας απολαύσουμε την ιδιαίτερη στιγμή όπου η Ελλάδα μπορεί και συμβουλεύει τη Γερμανία

Τράπεζες: Ανοίγει η βεντάλια των χορηγήσεων – Νέοι παίκτες θα διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς

Γιατί είναι δύσκολο να πάρουμε αποφάσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ