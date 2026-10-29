Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των 59 συλληφθέντων για την υπόθεση «Χωριάτικο». Σήμερα αναμένονται οι απολογίες των πρώτων 30 κατηγορουμένων. Έως τώρα έχουν κριθεί προφυλακιστέοι τρεις εμπλεκόμενοι. Έχουν ακόμη απολογηθεί τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους έχει επιβληθεί και εγγυοδοσία.

Ο φερόμενος ως ο «αρχηγός» του κυκλώματος, ο 57χρονος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, με το προσωνύμιο «Mr Χωριάτικο» αναμένεται το απόγευμα να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί για σωρεία κακουργηματικών πράξεων μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Πάντως, ο φερόμενος ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής θα υποστηρίξει ότι η εμπλοκή του με την υπόθεση αφορά μόνο διαφορές φορολογικής φύσης και ότι προτίθεται να πληρώσει τα ποσά που θα καταλογιστούν. Παράλληλα, φέρεται ότι θα αρνηθεί το υπόλοιπο κατηγορητήριο που αναφέρεται σε συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr