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Τις αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις υψηλής τάσης Ζακύνθου-Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς-Λευκάδας έθεσε επιτυχώς σε λειτουργία ο ΑΔΜΗΕ. Οι νέες γραμμές αντικαθιστούν πλήρως τις υφιστάμενες διασυνδέσεις παλαιού τύπου, που λειτουργούσαν ανελλιπώς επί δεκαετίες ανάμεσα στα τρία νησιά.

Τα έργα που κατασκεύασε ο Διαχειριστής αφορούν στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο ολοκληρωμένων καλωδιακών συστημάτων, συνολικού μήκους 20,4 χλμ. και 14,8 χλμ., αντίστοιχα, με τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV και ενσωμάτωση τηλεπικοινωνιακών καλωδίων οπτικών ινών.

Οι νέες ηλεκτρικές υποδομές προσφέρουν μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση στα νότια Ιόνια Νησιά -Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα- με σημαντικά οφέλη για την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων καθώς και για το τουριστικό προϊόν των νησιών, που κατά τη θερινή περίοδο δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η κατασκευή της τρίτης διασύνδεσης της Κέρκυρας με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Ηγουμενίτσας, με μήκος 21 χλμ. Η πόντιση του νέου καλωδίου 150 kV έχει ολοκληρωθεί ενώ θα ακολουθήσουν οι εργασίες προστασίας του υποθαλάσσιου τμήματος καθώς και της εγκατάστασης των υπογείων και εναέριων τμημάτων της γραμμής στην πλευρά της Κέρκυρας και της Θεσπρωτίας, αντίστοιχα. Στόχος είναι η ολοκλήρωση και λειτουργία του συνόλου του έργου εντός του 2027.

Από τα προηγούμενα χρόνια, ο ΑΔΜΗΕ έχει δρομολογήσει τη συστηματική αναβάθμιση των διασυνδέσεων στο Ιόνιο που βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό, το 2023, ο Διαχειριστής έθεσε σε λειτουργία την αναβαθμισμένη υποβρύχια διασύνδεση υψηλής τάσης που συνδέει την Κυλλήνη (Ηλεία) με τη Ζάκυνθο.

Η τεχνολογική ανανέωση των παραπάνω διασυνδέσεων αυξάνει συνολικά την ανθεκτικότητα σύνδεσης του βρόχου Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κεφαλονιά-Λευκάδα-Άκτιο, με το ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας.

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