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Ανοδικά κινούνται οι τιμές φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθώς ο Ιρανός Πρόεδρος ανέδειξε το μεγάλο χάσμα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, την ώρα που ο πόλεμος παρατείνεται και περιορίζονται οι προσδοκίες ότι οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αποκατασταθούν σύντομα.

Τα συμβόλαια στην Ευρώπη αυξάνονται στα €74,49 ανά μεγαβατώρα την Πέμπτη, ανακάμπτοντας από την προηγούμενη ημέρα. Η αγορά παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις έναντι των προσπαθειών της Ευρώπης να αναπληρώσει τα μειωμένα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έθεσε την Τετάρτη σειρά προϋποθέσεων για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις και ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη υπονόμευσε τις συγκρατημένες ενδείξεις διπλωματικής προόδου που είχαν εμφανιστεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι περισσότερα φορτία πετρελαίου διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, οι ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παραμένουν περιορισμένες, καθώς απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένων δεξαμενόπλοιων και είναι περισσότερο εκτεθειμένες στους κινδύνους ασφαλείας που επικρατούν στην περιοχή.

Η επίμονη έλλειψη LNG από τη Μέση Ανατολή σημαίνει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει εντονότερο ανταγωνισμό από την Ασία για τις περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά, την ώρα που οι έμποροι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματα.

Οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυτή τη στιγμή πληρότητα σε ποσοστό λίγο πάνω από 70%, έναντι εποχικού μέσου όρου 86%. Επιπλέον, η αγορά δέχεται περαιτέρω πιέσεις από τη μείωση των ροών φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τη Νορβηγία προς την ευρωπαϊκή ήπειρο, λόγω εργασιών συντήρησης σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Σημειώνεται ότι η Ομάδα Συντονισμού Φυσικού Αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Πέμπτη, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση όσον αφορά τον εφοδιασμό.

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