Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το νέο κύμα ανόδου στις διεθνείς τιμές ενέργειας δημιουργεί ξανά πιέσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, με το κόστος σε καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση να βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών για τον φετινό χειμώνα.

Η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περιορισμοί στις ενεργειακές μεταφορές και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών συνθέτουν ένα δύσκολο περιβάλλον, το οποίο ήδη αρχίζει να μεταφέρεται στην ελληνική αγορά.

Η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, η ενίσχυση του φυσικού αερίου και οι πιέσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν ένα «τρίπτυχο» επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Πετρέλαιο και καύσιμα ανοίγουν νέο κύκλο αυξήσεων

Στο επίκεντρο της ενεργειακής αναταραχής βρίσκεται το πετρέλαιο, με τις διεθνείς τιμές να κινούνται σε υψηλά επίπεδα των τελευταίων μηνών. Η αβεβαιότητα γύρω από τις μεταφορές ενεργειακών φορτίων, οι επιθέσεις σε υποδομές και οι γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τις ανησυχίες για την πορεία της αγοράς.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης. Οι περιορισμοί στις διελεύσεις τάνκερ από κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ και η Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνουν το κόστος μεταφοράς και δημιουργούν αβεβαιότητα για την προσφορά.

Παράλληλα, η σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας εξακολουθεί να επηρεάζει την αγορά προϊόντων διύλισης, ιδιαίτερα το ντίζελ, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν περιορίσει μέρος της παγκόσμιας διαθέσιμης παραγωγής.

Οι διεθνείς πιέσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στην Ελλάδα, καθώς οι τιμές διυλιστηρίου για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης έχουν αυξηθεί, ενώ η αγορά προεξοφλεί νέες ανατιμήσεις εφόσον η ανοδική τάση συνεχιστεί.

Ο δύσκολος χειμώνας της θέρμανσης

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά την έναρξη της περιόδου θέρμανσης και το κόστος που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά.

Η αγορά πετρελαίου θέρμανσης στρέφει ήδη το βλέμμα στην 15η Οκτωβρίου, όταν ξεκινά επίσημα η διάθεση του καυσίμου. Με τα σημερινά δεδομένα, οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης ακόμη και στην περιοχή των 1,85 έως 1,90 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,10 ευρώ που ήταν η αρχική τιμή την προηγούμενη σεζόν.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε επιβάρυνση της τάξης του 60% έως 70% για τους καταναλωτές, μετατρέποντας τη θέρμανση σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η πίεση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς πολλά νοικοκυριά και πολυκατοικίες έχουν περιορισμένα περιθώρια απορρόφησης νέων αυξήσεων, μετά από μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά.

Το φυσικό αέριο πιέζει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Οι αυξήσεις δεν περιορίζονται στα καύσιμα. Σημαντικές πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά φυσικού αερίου, η οποία επηρεάζει άμεσα την ηλεκτροπαραγωγή.

Στην Ελλάδα, περίπου το 30% του ενεργειακού μείγματος βασίζεται σε μονάδες φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σημαντική μεταβολή στην τιμή του καυσίμου μεταφέρεται με καθυστέρηση αλλά και ένταση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ήδη τα οικιακά τιμολόγια φυσικού αερίου κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ η πορεία των διεθνών αγορών θα καθορίσει το κόστος που θα αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές τους επόμενους μήνες.

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον πληθωρισμό, καθώς οι αυξήσεις μεταφέρονται από την παραγωγή και τις μεταφορές μέχρι τα τελικά προϊόντα.

Οι παρεμβάσεις που ζητά η αγορά

Μπροστά στις νέες πιέσεις, οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν αλλαγές στον τρόπο στήριξης των καταναλωτών.

Οι πρατηριούχοι προτείνουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης να χορηγείται απευθείας στην τιμή της αντλίας, υποστηρίζοντας ότι έτσι η ενίσχυση θα φτάνει άμεσα στους πραγματικούς καταναλωτές.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι μια τέτοια λύση θα μπορούσε να περιορίσει φαινόμενα καταστρατήγησης, να μειώσει το αρχικό κόστος αγοράς για τα νοικοκυριά και να έχει θετική επίδραση στον πληθωρισμό.

Την ίδια στιγμή, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας, καθώς ο εφοδιασμός των διυλιστηρίων και της αγοράς φυσικού αερίου παραμένει επαρκής.

Το μεγάλο ζήτημα πλέον δεν είναι η διαθεσιμότητα, αλλά το κόστος. Και όσο οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν, η ενέργεια θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες πίεσης για το εισόδημα των πολιτών.

Διαβάστε ακόμη

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και ποιοι δικαιούνται διπλή ενίσχυση

Συντάξεις 2027: Οι χιλιάδες δικαιούχοι που ξεμπλοκάρουν και παίρνουν ολόκληρη την αύξηση

Η «Κιβωτός της Αποκάλυψης»: Ποιοι σπόροι θα επιβιώσουν αν ο πλανήτης καταρρεύσει

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ