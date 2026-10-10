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Δύο βασικές παρεμβάσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για την αγορά καυσίμων, καθώς πλησιάζει η έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου: ο καθορισμός του τελικού ύψους της επιδότησης και η πιθανή επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των πρατηρίων.

Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την εγχώρια αγορά.

Ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σαφής: η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για το επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η τιμή του καυσίμου τον περασμένο Απρίλιο, όταν ολοκληρώθηκε η προηγούμενη περίοδος θέρμανσης.

Το «κενό» μέχρι τον στόχο των 1,75 ευρώ

Με βάση τις πρόσφατες διεθνείς τιμές και την ισοτιμία δολαρίου/ευρώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης χωρίς καμία επιδότηση υπολογίζεται σήμερα κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.

Αυτό σημαίνει ότι το ακριβές ύψος της παρέμβασης δεν έχει ακόμη «κλειδώσει». Θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την πορεία των διεθνών αγορών τις επόμενες ημέρες, μέχρι την έναρξη της διάθεσης του καυσίμου.

Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής αναμένεται να έχουν συμμετοχή και τα διυλιστήρια, τα οποία ήδη εφαρμόζουν εκπτώσεις σε άλλα καύσιμα.

Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης.

Στην περίπτωση του ντίζελ κίνησης, η συνολική ελάφρυνση φθάνει σήμερα τα 20 λεπτά ανά λίτρο, εφόσον συνυπολογιστεί και η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών.

Σενάριο μεταφοράς της στήριξης από τη βενζίνη στη θέρμανση

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την εικόνα που θα παρουσιάσουν οι διεθνείς τιμές μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Ένα από τα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση προβλέπει τη μεταφορά της επιδότησης από την αμόλυβδη βενζίνη προς το πετρέλαιο θέρμανσης, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το επιτρέψουν.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί η παρέμβαση στο καύσιμο θέρμανσης, ώστε να επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος για τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο κατά την έναρξη της νέας περιόδου.

Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τους βενζινοπώλες, ως πρόσθετο «ανάχωμα» απέναντι σε ενδεχόμενες ανατιμήσεις.

Η εικόνα στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

Η νέα ενεργειακή περίοδος ξεκινά με αυξημένες τιμές και στην ηλεκτρική ενέργεια, τουλάχιστον όσον αφορά στα κυμαινόμενα «πράσινα» τιμολόγια.

Για τον Οκτώβριο, οι τιμές στα «πράσινα» τιμολόγια κυμαίνονται από 14,76 έως 33,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Οι καταναλωτές έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα να στραφούν στα σταθερά «μπλε» προγράμματα, «κλειδώνοντας» την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για ολόκληρο το επόμενο δωδεκάμηνο.

Οι διαθέσιμες σταθερές χρεώσεις ξεκινούν από 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και φθάνουν έως τα 36 λεπτά, ανάλογα με τον πάροχο και το πρόγραμμα.

Έτσι, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών, καθώς μέχρι τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει τόσο το ύψος της στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το εάν θα ενεργοποιηθούν πρόσθετα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά καυσίμων.

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