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Για δεκαετίες, η αγορά πετρελαίου αποτελούσε ένα σχεδόν κλειστό κλαμπ για μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, εμπορικούς οίκους, θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες traders, καθώς η είσοδος στα futures απαιτούσε σημαντικά κεφάλαια και έκθεση σε χιλιάδες βαρέλια αργού.

Αυτό το μοντέλο αλλάζει πλέον αισθητά. Ένα νέο προθεσμιακό συμβόλαιο για το αμερικανικό αργό WTI μειώνει δραστικά το κόστος συμμετοχής, καθώς αντιστοιχεί μόλις σε 10 βαρέλια πετρελαίου, με την ονομαστική αξία μιας θέσης να διαμορφώνεται περίπου στα 860 δολάρια με τις τρέχουσες τιμές.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει την πόρτα σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα επενδυτών, μετατρέποντας σταδιακά μια αγορά που θεωρούνταν προνόμιο των επαγγελματιών σε πεδίο δράσης και για μικρότερα χαρτοφυλάκια.

Από τα 1.000 στα 10 βαρέλια

Η διαφορά σε σχέση με τα παραδοσιακά συμβόλαια είναι σημαντική.

Το υφιστάμενο Micro WTI αφορά 100 βαρέλια, ενώ το κλασικό συμβόλαιο WTI αντιστοιχεί σε 1.000 βαρέλια. Το νέο προϊόν περιορίζει ακόμη περισσότερο την απαιτούμενη έκθεση και επιτρέπει σε ιδιώτες επενδυτές να τοποθετούνται στην πορεία της τιμής του αργού χωρίς να χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί το τελευταίο βήμα στη σταδιακή διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά εμπορευμάτων, η οποία για πολλά χρόνια παρέμενε κυρίως υπό τον έλεγχο μεγάλων παικτών.

Η ανάπτυξη των διαδικτυακών χρηματιστηριακών πλατφορμών, των ETFs, αλλά και μικρότερων επενδυτικών προϊόντων έχει μειώσει τα εμπόδια εισόδου και έχει φέρει περισσότερους ιδιώτες κοντά στις αγορές ενέργειας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν αναλυτές, το πρόβλημα δεν ήταν ότι οι ιδιώτες δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν, αλλά ότι το μέγεθος των συμβολαίων καθιστούσε την έκθεση στο πετρέλαιο υπερβολικά μεγάλη για τα περισσότερα χαρτοφυλάκια.

Η έκρηξη του retail trading

Το ενδιαφέρον των μικροεπενδυτών για το πετρέλαιο έχει ήδη ενισχυθεί σημαντικά, ιδιαίτερα σε περιόδους γεωπολιτικών αναταράξεων και έντονης μεταβλητότητας.

Μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, οι συναλλαγές πετρελαίου μέσω διαδικτυακών πλατφορμών αυξήθηκαν θεαματικά, καθώς περισσότεροι επενδυτές επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τις μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές.

Παράλληλα, τα συμβόλαια Micro WTI των 100 βαρελιών κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλούς όγκους συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για μικρότερες τοποθετήσεις στην αγορά ενέργειας αυξάνεται.

Το νέο συμβόλαιο των 10 βαρελιών εκτιμάται ότι μπορεί να επιταχύνει αυτή την τάση, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους traders να αποκτήσουν άμεση έκθεση στις κινήσεις του αργού.

Ο νέος επενδυτής του πετρελαίου

Τα μικρότερα futures λειτουργούν ως μια νέα «πύλη εισόδου» για όσους ενδιαφέρονταν να επενδύσουν στο πετρέλαιο αλλά απέφευγαν τα μεγάλα συμβόλαια λόγω του υψηλού κινδύνου.

Η διεύρυνση της συμμετοχής των ιδιωτών μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις, καθώς αυξάνει τη ρευστότητα της αγοράς και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες αντιστάθμισης κινδύνου για παραγωγούς και καταναλωτές.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Η μαζική είσοδος μικροεπενδυτών μπορεί να ενισχύσει τις απότομες κινήσεις που βασίζονται περισσότερο στο συναίσθημα παρά στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς.

Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να καθορίζονται κυρίως από την προσφορά, τη ζήτηση, τα αποθέματα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όμως οι μεγαλύτερες ροές κεφαλαίων μπορούν να αυξήσουν τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.

Το μάθημα της κρίσης του 2020

Η αγορά έχει ήδη βιώσει τις συνέπειες ακραίων συνθηκών.

Τον Απρίλιο του 2020, η πανδημία προκάλεσε πρωτοφανή κατάρρευση της ζήτησης, ενώ η προσφορά μειώθηκε με πιο αργούς ρυθμούς. Καθώς το συμβόλαιο WTI πλησίαζε στη λήξη του, οι traders αντιμετώπισαν το ενδεχόμενο φυσικής παράδοσης βαρελιών σε μια περίοδο όπου οι αποθηκευτικοί χώροι είχαν σχεδόν εξαντληθεί.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα ιστορικό sell-off και η τιμή του αμερικανικού αργού πέρασε για πρώτη φορά σε αρνητικό έδαφος, φτάνοντας προσωρινά στα -37 δολάρια το βαρέλι.

Η περίοδος αυτή αποτέλεσε υπενθύμιση ότι τα futures πετρελαίου δεν είναι απλώς ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, αλλά συνδέονται με μια πραγματική αγορά φυσικού εμπορεύματος.

Μπορούν οι μικροεπενδυτές να επηρεάσουν την αγορά;

Παρά την αύξηση της συμμετοχής τους, οι ιδιώτες επενδυτές δύσκολα μπορούν να αποκτήσουν την επιρροή που έχουν εμφανίσει σε μεμονωμένες μετοχές.

Η αγορά πετρελαίου παραμένει διαφορετική, καθώς πίσω από τις τιμές βρίσκονται κρατικοί παραγωγοί, πετρελαϊκές εταιρείες, μεγάλοι traders εμπορευμάτων και βιομηχανικοί καταναλωτές με τεράστιους όγκους συναλλαγών.

Οι μικροεπενδυτές μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα και να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμες κινήσεις, όμως δύσκολα μπορούν να αλλάξουν τη βασική κατεύθυνση της αγοράς.

Η τιμή του αργού θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις πραγματικές ροές βαρελιών, τις αποφάσεις του OPEC+, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης.

Το πετρέλαιο γίνεται υπόθεση όλων

Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι πλέον περισσότεροι επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν άμεσα σε μια αγορά που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απρόσιτη.

Το νέο μικρότερο συμβόλαιο προσφέρει έναν φθηνότερο τρόπο για όσους θέλουν να ποντάρουν στην άνοδο ή την πτώση του αργού, σε μια περίοδο όπου το πετρέλαιο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο λόγω γεωπολιτικών κρίσεων και ενεργειακών αναταράξεων.

Ωστόσο, η έκθεση στο πετρέλαιο δεν αφορά μόνο όσους αγοράζουν futures. Οι τιμές του επηρεάζουν καθημερινά τον πληθωρισμό, τα καύσιμα, τις μεταφορές και τελικά το κόστος ζωής.

Με αυτή την έννοια, η φράση ότι «όλοι είμαστε traders πετρελαίου πλέον» αποκτά διαφορετική σημασία: ακόμη και χωρίς άμεση συμμετοχή στην αγορά, όλοι επηρεάζονται από τις κινήσεις της.

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