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Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αναμένεται να παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο διάστημα, καθώς η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εξανεμίζει τις ελπίδες των ταξιδιωτών για φθηνότερες πτήσεις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η πρόσφατη εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αυξάνει το κόστος των αεροπορικών καυσίμων και απειλεί να παρατείνει τις πιέσεις στα λειτουργικά έξοδα των αεροπορικών εταιρειών, σύμφωνα με αναλυτές. Το Brent ξεπέρασε σήμερα τα 102 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας το υψηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τις 22 Μαΐου.

«Η τελευταία αυτή άνοδος των αεροπορικών καυσίμων είναι πιθανό να διατηρήσει τις τιμές υψηλές έως την κορύφωση της ταξιδιωτικής κίνησης στις γιορτές στο τέλος του έτους», δήλωσε ο Νέιθαν Τζι, επικεφαλής έρευνας μεταφορών Ασίας-Ειρηνικού στην Bank of America.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν κρατά ψηλά το πετρέλαιο

Με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να μην εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι εχθροπραξίες θα τερματιστούν μόνο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Το Brent έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 70% από την αρχή του έτους, ενώ ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις έχουν καταγράψει διυλισμένα προϊόντα, όπως το ντίζελ, καθώς οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία εντείνουν τους φόβους για προβλήματα στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αεροπορικές εταιρείες είναι απίθανο να μειώσουν σύντομα τις τιμές των εισιτηρίων, σύμφωνα με τον Έρικ Ζου, αναλυτή του Bloomberg Intelligence.

Το κόστος των καυσίμων περνά στα εισιτήρια

Οι ταξιδιώτες ενδέχεται μάλιστα να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετες επιβαρύνσεις τους επόμενους μήνες.

Οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος της αύξησης του κόστους καυσίμων μετακυλίοντάς το σταδιακά στους επιβάτες, είτε μέσω υψηλότερων ναύλων είτε μέσω προσαυξήσεων καυσίμων.

Η ANA Holdings, για παράδειγμα, είχε μειώσει τον Αύγουστο τις συγκεκριμένες επιβαρύνσεις για τις πτήσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, καθώς τότε οι τιμές του πετρελαίου ήταν χαμηλότερες. Εκείνη την περίοδο, το Brent διαπραγματευόταν περίπου στα 89 δολάρια το βαρέλι.

Η Cathay Pacific Airways, από την πλευρά της, δεν έχει αναθεωρήσει τις προσαυξήσεις καυσίμων από τα τέλη Ιουλίου. Οι συγκεκριμένες χρεώσεις μπορούν να προσθέσουν αρκετές εκατοντάδες δολάρια στο συνολικό κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου.

Παραμένει ισχυρή η ζήτηση για ταξίδια

Μέχρι στιγμής, πάντως, η αύξηση του κόστους δεν φαίνεται να αποθαρρύνει τους ταξιδιώτες. Αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να αναφέρουν ισχυρή βραχυπρόθεσμη ζήτηση για πτήσεις.

Η Cathay Pacific είχε επισημάνει τον περασμένο μήνα ότι η ζήτηση παρέμενε ιδιαίτερα ισχυρή.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η εικόνα μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον, προειδοποιεί ο Τζέφρι Γκο, managing director της Alton Aviation Consultancy.

«Εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, θα έρθει ένα σημείο όπου η ζήτηση για ταξίδια αναπόφευκτα θα εξασθενήσει – δεν μπορείς να μετακυλίεις επ’ άπειρον το κόστος στους καταναλωτές», ανέφερε.

Η συμβουλή του προς όσους σχεδιάζουν ταξίδι είναι σαφής: «Αν βρείτε μια καλή προσφορά, κλείστε την».

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