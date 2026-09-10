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Η αγορά πετρελαίου, που για δεκαετίες αποτελούσε σχεδόν αποκλειστικό πεδίο δράσης μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, hedge funds και επαγγελματιών επενδυτών, αλλάζει σταδιακά χαρακτήρα. Νέα μικρότερα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δίνουν πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιώτες να αποκτήσουν άμεση έκθεση στις διακυμάνσεις της τιμής του αργού, με πολύ χαμηλότερο κεφάλαιο και μικρότερο αρχικό ρίσκο.

Μέχρι πρόσφατα, η συμμετοχή στην αγορά futures πετρελαίου απαιτούσε σημαντική οικονομική επιφάνεια, καθώς τα συμβόλαια αφορούσαν μεγάλες ποσότητες αργού. Το νέο συμβόλαιο για το αμερικανικό WTI περιορίζει σημαντικά το απαιτούμενο μέγεθος θέσης, καθώς αντιστοιχεί μόλις σε 10 βαρέλια πετρελαίου, αξίας περίπου 860 δολαρίων με τις σημερινές τιμές.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για την αγορά ενέργειας, μετατρέποντας το πετρέλαιο από ένα προϊόν που παραδοσιακά κυριαρχούνταν από θεσμικούς παίκτες σε μια επενδυτική επιλογή διαθέσιμη σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

Μικρότερα συμβόλαια, μεγαλύτερη πρόσβαση

Η διαφορά σε σχέση με τα παραδοσιακά futures είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το κλασικό συμβόλαιο WTI αντιστοιχεί σε 1.000 βαρέλια, ενώ το συμβόλαιο Micro WTI περιορίζει την έκθεση στα 100 βαρέλια.

Το νέο προϊόν των 10 βαρελιών μειώνει ακόμη περισσότερο το απαιτούμενο κεφάλαιο, επιτρέποντας σε επενδυτές με μικρότερα χαρτοφυλάκια να συμμετέχουν σε μια αγορά που μέχρι σήμερα θεωρούνταν δύσκολα προσβάσιμη.

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση εκδημοκρατισμού των αγορών, καθώς οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών, τα ETFs και τα νέα επενδυτικά εργαλεία έχουν διευκολύνει την πρόσβαση ιδιωτών σε προϊόντα που παλαιότερα απευθύνονταν κυρίως σε επαγγελματίες.

Εκρηκτική αύξηση ενδιαφέροντος για το πετρέλαιο

Η διάθεση των μικροεπενδυτών να τοποθετηθούν στην αγορά πετρελαίου έχει ήδη ενισχυθεί σημαντικά.

Μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, οι συναλλαγές πετρελαίου μέσω διαδικτυακών επενδυτικών πλατφορμών αυξήθηκαν κατακόρυφα, καθώς οι έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις δημιούργησαν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές του αργού.

Παράλληλα, τα συμβόλαια Micro WTI κατέγραψαν σημαντική άνοδο στον όγκο συναλλαγών, δείχνοντας ότι η ζήτηση για μικρότερες θέσεις στην αγορά εμπορευμάτων ενισχύεται.

Το νέο συμβόλαιο των 10 βαρελιών εκτιμάται ότι μπορεί να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη βάση των συμμετεχόντων, προσφέροντας σε περισσότερους traders τη δυνατότητα να ποντάρουν στην άνοδο ή την πτώση του πετρελαίου.

Από τους επαγγελματίες στους ιδιώτες επενδυτές

Η αγορά εμπορευμάτων γίνεται σταδιακά πιο προσιτή σε ιδιώτες επενδυτές, με τα μικρότερα futures και τα σχετικά επενδυτικά προϊόντα να επιτρέπουν την τοποθέτηση ακόμη και με περιορισμένα κεφάλαια.

Για πολλούς μικροεπενδυτές, το νέο συμβόλαιο λειτουργεί ως σημείο εισόδου σε μια αγορά που μέχρι σήμερα απέφευγαν λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς της.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών δημιουργεί και νέους προβληματισμούς. Η αυξημένη παρουσία κερδοσκοπικών κεφαλαίων μπορεί να ενισχύσει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και να οδηγήσει σε κινήσεις που βασίζονται περισσότερο στο συναίσθημα παρά στα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη ρευστότητα μπορεί να λειτουργήσει θετικά, βοηθώντας παραγωγούς και καταναλωτές να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον κίνδυνο από τις μεταβολές των τιμών.

Η υπενθύμιση της κρίσης του 2020

Η μαζικότερη είσοδος ιδιωτών επενδυτών στην αγορά πετρελαίου επαναφέρει μνήμες από την ακραία αναταραχή του Απριλίου 2020, όταν η πανδημία προκάλεσε ιστορική κατάρρευση της ζήτησης.

Η κατανάλωση μειώθηκε πολύ ταχύτερα από την προσαρμογή της παραγωγής, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης. Καθώς το συμβόλαιο WTI πλησίαζε στη λήξη του, αρκετοί traders βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φυσικής παραλαβής βαρελιών πετρελαίου χωρίς διαθέσιμους χώρους αποθήκευσης.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πρωτοφανές κύμα πωλήσεων που οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία την τιμή του αμερικανικού αργού σε αρνητικό έδαφος.

Την ίδια περίοδο, αρκετοί ιδιώτες επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούν κεφάλαια σε πετρελαϊκά προϊόντα, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα ανακάμψουν. Η εμπειρία αυτή ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτικές ροές μπορούν προσωρινά να επηρεάσουν τις αγορές εμπορευμάτων.

Μπορούν οι μικροεπενδυτές να επηρεάσουν την τιμή του πετρελαίου;

Παρά την αυξανόμενη συμμετοχή των ιδιωτών, οι αναλυτές θεωρούν δύσκολο να αποκτήσουν τη δύναμη που έχουν εμφανίσει σε άλλες αγορές, όπως ορισμένες μετοχές.

Η αγορά πετρελαίου παραμένει πολύ μεγαλύτερη και πιο σύνθετη. Κρατικοί παραγωγοί, πετρελαϊκές εταιρείες, εμπορικοί οίκοι και μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές εξακολουθούν να καθορίζουν τις βασικές ισορροπίες.

Η τιμή του αργού εξακολουθεί να εξαρτάται κυρίως από την παραγωγή, την κατανάλωση, τα αποθέματα και τη γεωπολιτική.

Οι μικροεπενδυτές μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα και να προκαλέσουν μεγαλύτερες βραχυπρόθεσμες κινήσεις, όμως δύσκολα μπορούν να αλλάξουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Το νέο τοπίο σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν πλέον να συμμετέχουν άμεσα στις μεταβολές του πετρελαίου, ακόμη κι αν δεν μπορούν να επηρεάσουν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την αξία του.

Και αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη αντίφαση: η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει καθημερινά τον πληθωρισμό, το κόστος μεταφορών, την παραγωγή και τα νοικοκυριά, ενώ πλέον περισσότεροι πολίτες μπορούν να στοιχηματίσουν στις ίδιες αυτές διακυμάνσεις.

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