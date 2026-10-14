Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη συνέχιση της στήριξης στην αμόλυβδη βενζίνη και το diesel, εξήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ertnews, «για όσο καιρό υπάρχει το πρόβλημα». «Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα», τόνισε.

Ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα είπε, «αρχικά, θα υπάρξει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης της τάξης του 30%. Δεύτερον θα υπάρξει μία στήριξη από το κράτος. Πιστεύω, τρίτον, ότι θα υπάρξει και μια αντίστοιχη στήριξη από τα διυλιστήρια. Από το καλοκαίρι συμβάλλουν τα διυλιστήρια. Έχουν δώσει πάνω από 100 εκατ. ευρώ μέχρι τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση».

Αναφορικά με τη φορολόγηση των υπερκερδών ανέφερε: «φορολογήσαμε μία φορά τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και δύο φορές τα διυλιστήρια. Όπως σας είπα, τα διυλιστήρια συμβάλλουν από το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνομαι ότι θα δώσουν μια δυνατή επιδότηση και τώρα. Τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, όχι αν θα είναι επιδότηση ή φορολόγηση. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τα διυλιστήρια από τον περασμένο Ιούλιο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σε διακοπές και όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν σε διακοπές. Εμείς ξεκινήσαμε από νωρίς».

Όσον αφορά στις προβλέψεις του ΔΝΤ για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, οι οποίες είναι χαμηλότερες από αυτές τις κυβέρνησης, επεσήμανε: «το ΔΝΤ έκανε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη. Οι προβλέψεις είτε επιβεβαιώνονται είτε όχι. Οι υπολογισμοί της Ελλάδας επιβεβαιώνονται τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε ανοίξει τις κάνουλες. Μένουμε σε έναν σταθερό δρόμο. Ακόμα κι αν λάβουμε υπ’ όψιν τις προβλέψεις του ΔΝΤ η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό και θα συγκλίνει με την ΕΕ».

«Το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο για τα νοικοκυριά στη Βόρεια Ελλάδα», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις προχωρούν κανονικά. Τα υπόλοιπα είναι θέματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που για λίγο καιρό δεν θα υπάρχει πρέσβης σε κάποιο κράτος», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης αναφορικά με την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβεως, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Διαβάστε ακόμη

Ψάλτης (Alpha Bank): Εθνικό ζήτημα η οριστική λύση στα «κόκκινα» δάνεια

Επίδομα θέρμανσης: 30% αύξηση στα ποσά – Από 130 έως 1.560 ευρώ για κάθε δικαιούχο

ΔΕΣΦΑ: Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας οδεύει το 34% του Δημοσίου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ