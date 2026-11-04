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Η ραγδαία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων στην Ισπανία δοκιμάζει τις ισορροπίες ανάμεσα στις επενδύσεις της τεχνολογικής βιομηχανίας και στην προστασία της ενεργειακής αγοράς. Με τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους να αντιδρούν στις αυστηρές απαιτήσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η ισπανική κυβέρνηση προχωρά σε αναθεώρηση του σχεδιασμού της, προσφέροντας ευνοϊκότερους όρους και μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια συμμόρφωσης.

Η νέα προσέγγιση σηματοδοτεί υποχώρηση της Μαδρίτης απέναντι στις πιέσεις των Big Tech, οι οποίες έχουν αναπτύξει σημαντική επενδυτική δραστηριότητα στην ισπανική αγορά.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των σχετικών υποχρεώσεων.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε πολυετή μεταβατική περίοδο για τους διαχειριστές κέντρων δεδομένων που δεν θα μπορούσαν να καλύπτουν το 80% της ενεργειακής τους κατανάλωσης από ΑΠΕ σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η αναθεωρημένη πρόταση εγκαταλείπει αυτή την προσέγγιση και εισάγει σταδιακές απαιτήσεις, οι οποίες συνδέονται με τις περιόδους αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι νέοι στόχοι για την πράσινη ενέργεια

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο σχεδιασμό, τα κέντρα δεδομένων θα πρέπει να καλύπτουν αρχικά το 60% των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κατά τις ώρες αιχμής, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως P1.

Η απαίτηση αυτή θα ισχύει κατά τη μεταβατική περίοδο έως το 2029, όταν το υποχρεωτικό ποσοστό θα αυξηθεί στο 70%.

Το επόμενο στάδιο προβλέπει περαιτέρω αύξηση, ώστε το ποσοστό της ανανεώσιμης ενέργειας να φτάσει το 80% το 2032.

Παράλληλα, οι νέοι κανόνες επεκτείνουν τις υποχρεώσεις και στις περιόδους της δεύτερης υψηλότερης ζήτησης, γνωστές ως P2.

Για τις συγκεκριμένες ώρες, τα data centers θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 60% της κατανάλωσής τους από ΑΠΕ από το 2029.

Η σταδιακή εφαρμογή των απαιτήσεων δίνει στις εταιρείες περισσότερο χρόνο για να εξασφαλίσουν την αναγκαία πράσινη ενέργεια και να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό των εγκαταστάσεών τους.

Επενδυτικός πυρετός από Amazon, Microsoft και Blackstone

Η Ισπανία έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, αξιοποιώντας κυρίως το πλεονέκτημα του σχετικά χαμηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συγκεκριμένη συνθήκη έχει προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις από ομίλους όπως οι Amazon, Microsoft, Blackstone και Merlin Properties Socimi, οι οποίοι επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στις ψηφιακές υποδομές.

Οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές.

Ο κλαδικός οργανισμός SpainDC εκτιμά ότι η εγκατεστημένη δυναμικότητα πληροφορικής των κέντρων δεδομένων στην Ισπανία θα αυξηθεί σχεδόν κατά έξι φορές μεταξύ 2025 και 2030, φτάνοντας τα 2,5 GW.

Η επέκταση αυτή αναδεικνύει το μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέες απαιτήσεις για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων προϋποθέτει μεγάλη και συνεχή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που εντείνει τη συζήτηση για την επάρκεια του δικτύου και την κατανομή της διαθέσιμης ισχύος.

Οι αντιρρήσεις της κυβέρνησης και η παρέμβαση Σάντσεθ

Η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου δεν αντιμετωπίζεται χωρίς επιφυλάξεις από την ισπανική κυβέρνηση.

Η Μαδρίτη εκφράζει ανησυχίες ότι η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές ρεύματος για τους υπόλοιπους καταναλωτές, χωρίς να προσφέρει αντίστοιχα σημαντική προστιθέμενη αξία στην οικονομία.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε τα κέντρα δεδομένων «εξορυκτική» δραστηριότητα, αποτυπώνοντας τον προβληματισμό της κυβέρνησης για το οικονομικό τους αποτύπωμα.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν επίσης επικρίνει επανειλημμένα τέτοιου είδους επενδυτικά σχέδια, υποστηρίζοντας ότι συχνά αντιμετωπίζονται περισσότερο ως χρηματοοικονομικές συναλλαγές παρά ως πραγματικές βιομηχανικές επενδύσεις.

Η βασική ανησυχία αφορά τη δέσμευση πολύτιμης ηλεκτρικής ισχύος σε μια περίοδο κατά την οποία το δίκτυο καλείται να εξυπηρετήσει διαφορετικές παραγωγικές και καταναλωτικές ανάγκες.

Μεγαλύτερη ευελιξία για τις μονάδες ΑΠΕ

Πέρα από τα ποσοστά πράσινης ενέργειας, το αναθεωρημένο σχέδιο εισάγει αλλαγές και στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών από τις οποίες προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια τα κέντρα δεδομένων.

Η αρχική πρόταση προέβλεπε ότι οι σχετικές μονάδες παραγωγής θα έπρεπε να είναι σχετικά πρόσφατης κατασκευής, με ανώτατο όριο ηλικίας τους 16 μήνες.

Πλέον, η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιτρέψει τη χρήση ενέργειας από εγκαταστάσεις ηλικίας έως 36 μηνών, διευρύνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, τα φωτοβολταϊκά πάρκα θα εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη απαίτηση, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.

Η αλλαγή περιορίζει τους προηγούμενους περιορισμούς σχετικά με την προέλευση της ανανεώσιμης ενέργειας και διευκολύνει την αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής.

Στόχος της ισπανικής κυβέρνησης είναι το νέο πλαίσιο να δίνει προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια με τις μεγαλύτερες πιθανότητες πραγματικής υλοποίησης.

Παράλληλα, επιδιώκεται να αποτραπεί η πρακτική εταιρειών που δεσμεύουν διαθέσιμη χωρητικότητα στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς να προχωρούν απαραίτητα στην κατασκευή των σχετικών έργων.

Η αναθεώρηση των κανόνων αποτυπώνει έτσι την προσπάθεια της Μαδρίτης να συνδυάσει την προσέλκυση τεχνολογικών επενδύσεων με την προστασία των ενεργειακών υποδομών και των καταναλωτών, σε μια αγορά που αναμένεται να αναπτυχθεί με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια.