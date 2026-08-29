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Σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης προχωρά σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές πέντε δήμων της Αττικής, στο πλαίσιο εργασιών που πραγματοποιούνται στο δίκτυο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Διαχειριστή, οι προσωρινές διακοπές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν έργα συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες, καθώς για λόγους ασφαλείας οι αγωγοί θα πρέπει να θεωρούνται υπό τάση καθ’ όλη την προγραμματισμένη διάρκεια της διακοπής.

Οι περιοχές όπου έχουν προγραμματιστεί διακοπές

Δήμος Αχαρνών

Οι εργασίες αφορούν τις οδούς Φιλιππουπόλεως, Άστρους, Λουτρού, Σπ. Βρεττού, Ροδάνθης, Γ. Τσαμάλη και Δεντρολίβανου.

Δήμος Αθηναίων

Η διακοπή έχει προγραμματιστεί από τις 08:00 έως τις 11:00 και αφορά:

Μονά της οδού Γεράσιμου Φωκά, από Μπακνανά έως Ρουμπέση.

Ζυγά της οδού Ρουμπέση, από Γεράσιμου Φωκά έως Μπακνανά.

Δήμος Μοσχάτου

Οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν από τις 08:00 έως τις 12:00 και αφορούν:

Την οδό Γράμμου, από Κονίτσης έως Πλωμαρίου.

Την οδό Άνδρου, από Ιλισσού έως Πατριάρχου Γρηγορίου.

Την οδό Πάτμου, από Ιλισσού έως Πατριάρχου Γρηγορίου.

Την οδό Καλύμνου, από Πάτμου έως τον αριθμό 5 της Καλύμνου.

Δήμος Πειραιώς

Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 08:00 έως τις 13:00 και αφορά τα ζυγά της οδού Τομπάζη, από Αγίου Νικολάου έως Κανθάρου.

Δήμος Καλλιθέας

Στην οδό Λυσικράτους, από Ν. Ζέρβου έως Θησέως, η διακοπή έχει προγραμματιστεί από τις 08:30 έως τις 12:00.

Επιπλέον, στην οδό Λυσικράτους 147Β προβλέπεται διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 08:00 έως τις 13:00.

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