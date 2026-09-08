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Η μαζική αντικατάσταση των παλιών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας με έξυπνα ρολόγια περνά σε νέα φάση, με τον ΔΕΔΔΗΕ να επιταχύνει σημαντικά το πρόγραμμα εγκατάστασης και να εστιάζει πλέον στις παροχές που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα σε καταναλωτές, προμηθευτές και στη συνολική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η στρατηγική του Διαχειριστή δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αύξηση του αριθμού των νέων συσκευών στο δίκτυο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε περιπτώσεις όπου η καταμέτρηση παρουσιάζει δυσκολίες, υπάρχουν συχνές διακοπές και επανασυνδέσεις ή εντοπίζονται ενδείξεις παραβίασης του εξοπλισμού.

Ο ημερήσιος ρυθμός εγκαταστάσεων έχει ήδη ξεπεράσει τις 4.000 νέες τοποθετήσεις, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω επιτάχυνση ώστε να ξεπεράσει τις 5.000 εγκαταστάσεις την ημέρα. Ο στόχος για το 2026 προβλέπει την προσθήκη περίπου ενός εκατομμυρίου έξυπνων μετρητών, ώστε μέχρι το τέλος του έτους να λειτουργούν συνολικά περίπου 2,4 εκατομμύρια συσκευές σε όλη τη χώρα.

Προτεραιότητα στις δύσκολες περιπτώσεις του δικτύου

Η νέα κατεύθυνση προέκυψε από τη συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ με τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ζήτησαν το γεωγραφικό μοντέλο ανάπτυξης να συμπληρωθεί με πιο στοχευμένα κριτήρια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι παροχές όπου υπάρχουν επαναλαμβανόμενες αποκοπές και επανασυνδέσεις, καθώς και εκείνες όπου η φυσική πρόσβαση στον μετρητή είναι δύσκολη. Με την εγκατάσταση έξυπνων συσκευών, πολλές από αυτές τις διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, μειώνοντας την ανάγκη αποστολής τεχνικών συνεργείων.

Παράλληλα, η συνεχής ροή δεδομένων κατανάλωσης επιτρέπει τον ταχύτερο εντοπισμό ασυνήθιστων μεταβολών, βοηθώντας στον περιορισμό φαινομένων όπως οι ρευματοκλοπές.

Οι έξυπνοι μετρητές δεν αποτελούν από μόνοι τους λύση για όλες τις παραβάσεις, δημιουργούν όμως ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, περιορίζοντας το κόστος λειτουργίας και επιταχύνοντας τις παρεμβάσεις του Διαχειριστή.

Η συγκεκριμένη προτεραιοποίηση δεν αποτελεί ξεχωριστή υποχρεωτική ρύθμιση, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρησιακό επίπεδο χωρίς αλλαγή στους συνολικούς στόχους του προγράμματος.

Το πρόβλημα των ακαταμέτρητων παροχών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει πραγματική ένδειξη κατανάλωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρόκειται συχνά για ακίνητα κλειστά ή μη προσβάσιμα, όπου δεν είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση του συνεργείου.

Όταν απουσιάζει η πραγματική μέτρηση, οι λογαριασμοί υπολογίζονται με βάση εκτιμήσεις κατανάλωσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις, οι οποίες εμφανίζονται αργότερα, όταν πραγματοποιείται τελική καταμέτρηση.

Με το νέο σύστημα, μετά την αρχική αντικατάσταση του παλιού μετρητή, τα δεδομένα θα συλλέγονται αυτόματα και δεν θα απαιτείται νέα φυσική επίσκεψη για κάθε μέτρηση.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει ότι όταν δεν υπάρχει ένδειξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθεί διαδικασία ειδοποίησης και προσπάθεια πρόσβασης από συνεργείο. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον υπολογισμό κατανάλωσης ή, σε ακραίες περιπτώσεις, για την εξέταση διακοπής της παροχής.

Από τις μηνιαίες στις καθημερινές μετρήσεις

Η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές αλλάζει και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι σήμερα, οι εταιρείες προμήθειας βασίζονται κυρίως σε πιστοποιημένα μηνιαία στοιχεία κατανάλωσης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή ημερήσιων δεδομένων κατανάλωσης με καθυστέρηση περίπου πέντε ημερών, μετά την απαραίτητη επεξεργασία και πιστοποίησή τους.

Για την ώρα, τα ημερήσια στοιχεία λειτουργούν παράλληλα με τα μηνιαία αρχεία, ώστε να εντοπιστούν πιθανές αποκλίσεις και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος.

Ο τελικός στόχος είναι η πλήρης μετάβαση σε πιστοποιημένα ημερήσια δεδομένα, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την εφαρμογή νέων εργαλείων, όπως τα δυναμικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Νέα διαδικασία για τις ενδείξεις των καταναλωτών

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η διασύνδεση των ενδείξεων που δηλώνουν οι καταναλωτές μέσω των εφαρμογών των προμηθευτών με τα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ.

Σήμερα, μία ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιείται από την εταιρεία προμήθειας για την έκδοση λογαριασμού, χωρίς όμως να ενημερώνεται αυτόματα ο Διαχειριστής. Αυτό δημιουργεί περιπτώσεις όπου μία παροχή θεωρείται καταμετρημένη από τον προμηθευτή αλλά όχι από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η νέα προσέγγιση προβλέπει οι ενδείξεις να αποστέλλονται απευθείας στον Διαχειριστή και να περνούν από ελέγχους αξιοπιστίας. Εφόσον κρίνονται συμβατές με το ιστορικό κατανάλωσης, θα μπορούν να αναγνωρίζονται ως πραγματικές μετρήσεις.

Ο δρόμος έως το 2030

Μέσα στο 2026 έχουν εγκατασταθεί περίπου 330.000 νέοι έξυπνοι μετρητές, ενώ η επίτευξη του ετήσιου στόχου θα ανεβάσει τις ενεργές συσκευές στα 2,4 εκατομμύρια, καλύπτοντας περίπου το 66% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα.

Το πρόγραμμα προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Το 2027 ο αριθμός των μετρητών αναμένεται να φτάσει τα 3,71 εκατομμύρια, το 2028 τα 5,04 εκατομμύρια και το 2029 περίπου τα 5,94 εκατομμύρια.

Η πλήρης ολοκλήρωση του σχεδιασμού τοποθετείται στο τέλος του 2030, όταν και οι περίπου 7,7 εκατομμύρια παροχές της χώρας θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα τηλεμέτρησης.

Παράλληλα, εξετάζεται η τύχη περίπου 300.000 παλαιότερων έξυπνων μετρητών που δεν υποστηρίζουν καταμέτρηση ανά 15 λεπτά. Οι επιλογές περιλαμβάνουν είτε τεχνική αναβάθμιση είτε πλήρη αντικατάσταση.

Η μεγάλη αλλαγή στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας δεν αφορά μόνο τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα ως εργαλείο για τη μείωση λαθών στους λογαριασμούς, τον περιορισμό των καθυστερήσεων, τη βελτίωση της εποπτείας της κατανάλωσης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επιβαρύνουν σήμερα καταναλωτές και αγορά.

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