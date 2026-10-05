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Ο ΔΕΣΦΑ προχωρά στην υλοποίηση του Αγωγού Υψηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου προς την Πάτρα, μετά τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (Final Investment Decision – FID) από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επεκτάσεις του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) των τελευταίων ετών, και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για την επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές της χώρας.

Στόχος του έργου είναι η σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με το ΕΣΜΦΑ, με την Πάτρα και τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών να αποτελούν το πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Η νέα υποδομή θα επιτρέψει την τροφοδοσία της περιοχής με φυσικό αέριο, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση των ενεργειακών επιλογών και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής βιομηχανίας, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του δικτύου και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος περίπου 145 χιλιομέτρων και διάμετρο 20 ιντσών, με αφετηρία την περιοχή Περιβόλια Μεγαλόπολης και κατάληξη τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού. Το έργο περιλαμβάνει επίσης έξι βαλβιδοστάσια κατά μήκος της όδευσης, καθώς και πρόβλεψη για μελλοντική διακλάδωση προς την περιοχή του Πύργου.

Ο σχεδιασμός του αγωγού προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 100% υδρογόνου, διασφαλίζοντας τη συμβατότητά του με τις μελλοντικές ανάγκες του ενεργειακού συστήματος και τη σταδιακή ενσωμάτωση ανανεώσιμων και αερίων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας τη θέση της περιοχής στο ενεργειακό τοπίο του μέλλοντος.

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