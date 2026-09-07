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Η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει επαρκή αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα, έχοντας συγκεντρώσει 14,6 δισ. κυβικά μέτρα στις υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης της χώρας.

Η ποσότητα εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του βασικού σεναρίου για τη χειμερινή περίοδο, ενισχύοντας την ενεργειακή επάρκεια της χώρας σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια του εφοδιασμού παραμένει κρίσιμο ζήτημα.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Ντενίς Σμιχάλ, ανέφερε ότι η χώρα έχει ήδη δημιουργήσει τα απαιτούμενα αποθέματα ώστε να ανταποκριθεί στις αναμενόμενες ανάγκες κατά τους ψυχρότερους μήνες.

«Η Ουκρανία έχει συσσωρεύσει αποθέματα φυσικού αερίου για το βασικό σενάριο, ώστε να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του χειμώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τα αποθέματα να βρίσκονται πλέον στα 14,6 δισ. κυβικά μέτρα, το Κίεβο εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο έχοντας διαμορφώσει ένα σημαντικό ενεργειακό «μαξιλάρι», με την επάρκειά του πάντως να εξαρτάται από την εξέλιξη της κατανάλωσης και τις συνθήκες που θα επικρατήσουν τους επόμενους μήνες.

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