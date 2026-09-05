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Η Ρωσία έχει σχεδόν διπλασιάσει τον στόλο των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν LNG από το πρότζεκτ της στην Αρκτική —το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ— σε λιγότερο από ένα χρόνο, καθώς η χώρα επιδιώκει να ενισχύσει τις επικερδείς εξαγωγές του καυσίμου παρά τους δυτικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, επί του παρόντος τουλάχιστον 20 πλοία — τα περισσότερα με αδιαφανείς δομές ιδιοκτησίας, χαρακτηριστικές των λεγόμενων πλοίων «σκοτεινού στόλου» — εξυπηρετούν την εγκατάσταση Arctic LNG 2 και τη σχετική της υποδομή. Η πιο πρόσφατη προσθήκη είναι ένα προηγμένο παγοθραυστικό πλοίο ρωσικής κατασκευής, το δεύτερο του είδους του που έχει σχεδιαστεί για να διασχίζει τα παγωμένα νερά όλο το χρόνο, το οποίο εντοπίστηκε να παραλαμβάνει φορτίο πρόσφατα.

Προσπαθώντας να βρει νέες αγορές για το φυσικό αέριο που κάποτε μεταφερόταν στην Ευρώπη μέσω αγωγών, η Ρωσία έχει στοιχηματίσει σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις LNG. Οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά του Arctic LNG 2, της εμβληματικής μονάδας εξαγωγής της, ανάγκασαν τη Μόσχα να αναβάλει τον στόχο της τριπλασιασμού της παραγωγής του καυσίμου έως το 2030 — ωστόσο, αντέδρασε συγκεντρώνοντας γρήγορα έναν «σκιώδη στόλο» που μπορεί να διατηρήσει τη ροή του καυσίμου προς τα ανατολικά.

Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μόνο ένας αγοραστής για το LNG που υπόκειται σε κυρώσεις: η Κίνα.

Οι εξαγωγές ενέργειας, τόσο μέσω θαλάσσης όσο και μέσω αγωγών, συμβάλλουν στη στήριξη των δεσμών μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου. Ο Σι και ο Πούτιν συναντήθηκαν πρόσφατα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Κιργιστάν για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, του φυσικού αερίου.

Η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη υιοθετήσει σκληρή στάση έναντι της ρωσικής βιομηχανίας φυσικού αερίου ή του αυξανόμενου «σκοτεινού στόλου». Η Ουάσινγκτον δεν έχει απειλήσει ούτε έχει επιβάλει περιορισμούς στις αγορές της Κίνας για το καύσιμο που βρίσκεται στη μαύρη λίστα, οι οποίες ξεκίνησαν πέρυσι και έχουν επιταχυνθεί το 2026.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία επέβαλε κυρώσεις σε έργα LNG, συμπεριλαμβανομένου του Arctic LNG 2, καθώς και σε πλοία και εγκαταστάσεις αποθήκευσης που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες αυτές.

Για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η εγκατάσταση, ωστόσο, η Μόσχα πρέπει να ενισχύσει σημαντικά τον στόλο της. Το Arctic LNG 2 βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή της δυτικής Σιβηρίας, όπου τα παγωμένα νερά περιορίζουν την πλοήγηση για μεγάλο μέρος του έτους. Το φυσικό αέριο πρέπει πρώτα να μεταφερθεί σε ειδικά σχεδιασμένα παγοθραυστικά δεξαμενόπλοια, προτού μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας και προς τα δυτικά, όπου μεταφορτώνεται σε συμβατικά πλοία για παράδοση στους αγοραστές.

«Η ναυτιλιακή χωρητικότητα παραμένει ο κύριος περιοριστικός παράγοντας», δήλωσε η Ντάρια Μέλνικ, αντιπρόεδρος έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Rystad Energy.

Η συνεχής προσθήκη πλοίων έχει ήδη ωθήσει τη Rystad να αναθεωρήσει προς τα πάνω την εκτίμησή της για την παραγωγή του Arctic LNG 2 το 2026 κατά περίπου 9%, σε 5 εκατομμύρια τόνους, σε σύγκριση με την πρόβλεψή της τον Ιούλιο. Με τον τρέχοντα στόλο, το εργοστάσιο θα μπορούσε να εξάγει 5,2 έως 5,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως, σύμφωνα με τη Rystad — επίπεδα που εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερα από τη συνολική ετήσια χωρητικότητα των 13,2 εκατομμυρίων τόνων των δύο λειτουργικών γραμμών παραγωγής του.

Αυτό θα αποτελούσε ωστόσο πρόοδο για μια εγκατάσταση που έχει περάσει χρόνια προσπαθώντας να μεταφέρει καύσιμα από την Αρκτική και να βρει πρόθυμους αγοραστές. Μια τρίτη γραμμή παραγωγής βρίσκεται υπό κατασκευή.

Ένα σημαντικό εμπόδιο θα ξεπεραστεί με την προσθήκη περισσότερων πλοίων βαρέως τύπου, κατάλληλων για πλεύση σε παγωμένα νερά, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διέλευση των παγωμένων νερών της Αρκτικής ακόμη και το χειμώνα. Τρία πλοία Arc7 βρίσκονται πλέον σε λειτουργία, αριθμός που πλησιάζει εκείνον που θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική ικανότητα, ενώ περισσότερα βρίσκονται υπό κατασκευή. Ένα αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τη Μόσχα.

«Κατ’ αρχήν, τέσσερα παγοθραυστικά πλοία Arc7 θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε δύο γραμμές παραγωγής να λειτουργούν σχεδόν σε πλήρη παραγωγική ικανότητα, αλλά μόνο εάν η μεταφόρτωση μπορεί να αυξηθεί αποτελεσματικά στα ρωσικά ύδατα», δήλωσε η Άσλεϊ Σέρμαν, ανώτερη αναλυτής LNG στη Vortexa.

Εκτός από αυτά και τα πλοία της κατηγορίας Arc4, τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν ελαφρύτερο πάγο, η Ρωσία διαθέτει 12 συμβατικά μεταφορικά πλοία για το μακρινό ταξίδι προς την Κίνα κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η βόρεια διαδρομή προς την Ασία είναι υπερβολικά παγωμένη. Η Rystad εκτιμά ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρειαστεί έως και 30 συμβατικά πλοία για να φτάσει το εργοστάσιο στη πλήρη δυναμικότητά του. Αυτό σημαίνει ότι η Μόσχα θα πρέπει να συνεχίσει να επεκτείνει τον «σκοτεινό στόλο» της.

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