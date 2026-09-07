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Μια κρίση που διαρκεί εδώ και μήνες στα Στενά του Ορμούζ μετέτρεψε μια παραμελημένη πτυχή της αγοράς σε μία από τις πιο καυτές επενδύσεις του 2026, ωθώντας τις μετοχές των ναυτιλιακών εταιρειών στα υψηλότερα επίπεδά τους σε διάστημα πάνω από 10 έτη.

Ένα καλάθι 35 μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και παρακολουθείται από τη Lloyd’s List Intelligence έχει σημειώσει άνοδο περίπου 68% φέτος, υπερπενταπλάσια από την άνοδο του S&P 500, και 82% τους τελευταίους 12 μήνες. Οι μετοχές των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου ηγήθηκαν της ανόδου, σημειώνοντας άνοδο 120% από την αρχή του έτους, ακολουθούμενες από τα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων, τα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου και τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s.

«Η ναυτιλία αποτελεί μια μορφή αντιστάθμισης έναντι της γεωπολιτικής αστάθειας», δήλωσε ο Αντρέας Πόβλσεν, διευθύνων σύμβουλος της Hayfin Capital Management. Σημείωσε ότι οι αγορές μεταφορών έχουν ωφεληθεί από τη μεταβλητότητα, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας, των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι επενδυτές έχουν ήδη στραφεί μαζικά στον ναυτιλιακό τομέα, ο οποίος είχε παραμείνει για καιρό εκτός του επίκεντρου του ενδιαφέροντος, προκειμένου να αποκτήσουν έκθεση στις αλυσίδες εφοδιασμού εμπορευμάτων και σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν ρευστότητα. Στη συνέχεια, ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ, που κάποτε ήταν μία από τις πιο πολυσύχναστες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο. Αυτό ανάγκασε τα δεξαμενόπλοια να ακολουθήσουν μακρύτερες διαδρομές και οδήγησε σε αύξηση του κόστους ασφάλισης, περιορίζοντας την πραγματική προσφορά πλοίων, ακόμη και ενώ το παγκόσμιο εμπόριο συνεχίζει να κινείται.

Οι μετοχές της Danaos Corp διαπραγματεύονται στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2008, μετά από άνοδο 60% φέτος, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Οι εταιρείες εκμετάλλευσης εμπορευματοκιβωτίων Frontline PLC και Teekay Tankers δεν έχουν φτάσει σε τόσο υψηλές τιμές από το 2011. Η BW LPG βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό. Οι Safe Bulkers και Navios Maritime Partners έχουν σημειώσει πολυετή υψηλά, ενώ η International Seaways έφτασε σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα.

Το ETF Breakwave Tanker Shipping, το οποίο διαπραγματεύεται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μεταφορικών ναύλων για δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου με σύντομη ημερομηνία λήξης, έχει σημειώσει άνοδο 650% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο και πάνω από 2.300% φέτος.

«Ο ναυτιλιακός κλάδος πρέπει πλέον να καλύψει μεγαλύτερες αποστάσεις, και τα τονομίλια έχουν αυξηθεί», δήλωσε ο Νικόλας Τυρογαλάς, διευθύνων σύμβουλος της Tufton Investment Management, μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Λονδίνο που ειδικεύεται στον κλάδο, προσθέτοντας ότι αυτό ενισχύει τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια πετρελαίου και χημικών, φορτηγά-πλοία ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου.

Ακόμη και «αν τελειώσει η σύγκρουση με το Ιράν, είναι απίθανο η κατάσταση να επανέλθει στο προπολεμικό στάτους κβο», τόνισε ο κ. Τυρογαλάς. Μόλις οι οικονομίες βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές, τείνουν να μην επιστρέφουν στην προηγούμενη κατάσταση, ανέφερε, αλλά να διαφοροποιούνται για να διαχειριστούν τον μελλοντικό κίνδυνο διαταραχών.

Δεν είναι όλη αυτή η άνοδος βιώσιμη, δήλωσε ο Τζον Κάρτσωνας, ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της Breakwave Advisors, η οποία διαχειρίζεται δύο ETF ναυτιλιακών μετοχών, συμπεριλαμβανομένου του BWET.

«Ένα σημαντικό μέρος αυτού του premium οφείλεται απλώς στη τιμολόγηση λόγω φόβου, και θα συρρικνωθεί γρήγορα τη στιγμή που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ θα φαίνεται και πάλι φυσιολογική», υποστήριξε.

Ο κύκλος αυτός αφορά τη γεωπολιτική και την αναποτελεσματικότητα — μακρύτερες διαδρομές και ακινητοποιημένα πλοία — «αλλά όχι πραγματική νέα ζήτηση για το θαλάσσιο εμπόριο», τόνισε.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επακόλουθες επιπτώσεις του στα Στενά του Ορμούζ, οι αγορές των δεξαμενόπλοιων και των πλοίων ξηρού φορτίου ήταν ήδη έτοιμες για ένα ισχυρό 2026 μετά από μια δεκαετία ανεπαρκών επενδύσεων, δήλωσε ο Τζέι Μίντςμαϊερ, ιδρυτής και πρόεδρος της Value Investor’s Edge. Θεωρεί ότι ο τομέας των ξηρών φορτίων βρίσκεται στην καλύτερη θέση εάν οι διαταραχές συνεχιστούν, με την προσφορά πλοίων να αναμένεται να αυξηθεί από το 2027 έως το 2030, εφόσον οι ναύλοι παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, όπως ανέφερε το CNBC.

Ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε λάδι στη φωτιά μιας ήδη ισχυρής αγοράς», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

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