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Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο οδεύει προς την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα ανόδου, καθώς η νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό και για το κατά πόσο η Ευρώπη θα καταφέρει να ενισχύσει επαρκώς τα αποθέματά της ενόψει του χειμώνα.

Παρότι τα συμβόλαια αναφοράς παρουσίαζαν διακυμάνσεις την Παρασκευή, σε εβδομαδιαία βάση κατέγραφαν άνοδο άνω του 7%. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία σκαρφάλωσαν τις τελευταίες ημέρες στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον ετών, καθώς ΗΠΑ και Ιράν ενέτειναν τις εκατέρωθεν στρατιωτικές επιθέσεις έπειτα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που διακινείται παγκοσμίως περνούσε από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ με προορισμό τις διεθνείς αγορές. Αν και ορισμένα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να διέρχονται από αυτή την κρίσιμη θαλάσσια οδό, οι εξαγωγές LNG του Κατάρ μέσω του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά «παγωμένες».

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση για την αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς η περίοδος θέρμανσης πλησιάζει με ταχύ ρυθμό. Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες μόλις κατά 66%, στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για την εποχή. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Γερμανία, όπου η πληρότητα των αποθηκών βρίσκεται στο 54%.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται ότι εξακολουθούν να φορτώνουν LNG σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο παρά τις αναταράξεις, ωστόσο οι συνολικές ροές παραμένουν πολύ χαμηλότερες από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο.

«Η κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο απομακρύνει τις προσδοκίες για οποιαδήποτε ανάκαμψη των εξαγωγών LNG από την περιοχή», ανέφεραν σε σημείωμά τους αυτή την εβδομάδα οι αναλυτές της ING, Γουόρεν Πάτερσον και Έβα Μάνθεϊ.

Όπως εκτιμούν, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για διαθέσιμα φορτία LNG αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει ο χειμώνας, «ιδιαίτερα εάν το LNG του Κατάρ εξακολουθήσει να απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από την αγορά έως το τέλος του έτους».

Τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου επόμενου μήνα, τα οποία αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα στα 72,06 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στις 08:26 ώρα Άμστερνταμ.

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