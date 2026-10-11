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Με τα τύμπανα του πολέμου να εξακολουθούν να χτυπούν τόσο στη Μ. Ανατολή, όσο και στην Ουκρανία, ο φετινός χειμώνας προμηνύεται δύσκολος ενεργειακά για τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, το πόσο δύσκολος θα είναι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, με έναν από τους βασικότερους την επάρκεια φυσικού αερίου για την κάλυψη της ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ιδιαίτερη σημασία οι εκτιμήσεις του ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas), δηλαδή του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Μόλις προχθές ο ENTSOG δήλωσε ότι η υποδομή φυσικού αερίου της Ευρώπης παραμένει ικανή να καλύψει τη ζήτηση αυτόν τον χειμώνα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το σύστημα κινδυνεύει με όρια εφοδιασμού και σημεία συμφόρησης εάν προκύψουν ιδιαίτερα επίπονες συνθήκες τους επόμενους μήνες,

Η αποθήκευση σε ιστορικά χαμηλά

«Πρωτίστως, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός», τόνισε ο ENTSOG στην έκθεση για τις ετήσιες χειμερινές προοπτικές προσφοράς, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ εισήλθε στον Οκτώβριο με «ιστορικά χαμηλά» επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου. Τα αποθέματα σε ολόκληρη την ΕΕ ήταν στο 73% στις 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχαν φτάσει στο 82,9%.

Σε διάφορα σενάρια που εξετάζονται, η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει θεωρητικά έναν συνηθισμένο χειμώνα χωρίς μείωση της ζήτησης έστω και με περιορισμένη προσφορά.

Ωστόσο, εάν οι καιρικές συνθήκες αποδειχθούν ιδιαίτερα ψυχρές, τα σενάρια του ENTSOG δείχνουν ότι η Ευρώπη μπορεί να χρειαστεί να μειώσει τη χειμερινή ζήτηση φυσικού αερίου έως και κατά 15 %. Αυτό το σενάριο, όμως, προϋποθέτει επίσης διακοπή των υπόλοιπων ροών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και μια «στενή» αγορά LNG.

«Οι κρύες χειμερινές συνθήκες και οι πιθανές διαταραχές θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά την πίεση στο ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου», αναφέρει ο ENTSOG.

Από την άλλη, εάν ο χειμώνας είναι βαρύς, αλλά χωρίς διακοπές στις ρωσικές προμήθειες και υψηλή διαθεσιμότητα LNG, δεν προβλέπεται κάποια πίεση από την πλευρά της ζήτησης.

Κοιτάζοντας ακόμη πιο μακριά, ο ENTSOG εκτίμησε ότι το δίκτυο της Ευρώπης θα πρέπει να είναι σε θέση να γεμίσει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου στο 90% έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2027, εάν ο εφοδιασμός με ΥΦΑ είναι βέλτιστος. Ωστόσο, εάν οι όγκοι LNG αποδειχθούν περιορισμένοι, οι προμήθειες θα είναι ανεπαρκείς για να φτάσουν το 90%, με την ευρωπαϊκή αποθήκευση να προσεγγίζει μόλις το 65% μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2027.

Ένα άλλο βασικό ερώτημα θα είναι πού θα προσγειωθούν τα επίπεδα αποθήκευσης τον Απρίλιο, όταν θα λήγει η χειμερινή περίοδος.

«Η εξάντληση των αποθεμάτων αποθήκευσης τον χειμώνα μπορεί να περιορίσει την ικανότητα αναπλήρωσής τους κατά τη διάρκεια του επόμενου καλοκαιριού», δήλωσε ο ENTSOG.

Ο ρόλος του LNG

Η ανάλυση του ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες απόψεις πολλών παρατηρητών της αγοράς, οι οποίοι τονίζουν ότι ο καιρός παραμένει βασική αβεβαιότητα για την Ευρώπη καθώς οδεύει προς τον χειμώνα με τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου να υστερούν.

Η αποθήκευση κάλυψε περίπου το 26% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου της ΕΕ τον περασμένο χειμώνα και περίπου το 30% τον προηγούμενο χειμώνα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ENTSOG.

Κατά τον Σύνδεσμο, αν και η ικανότητα επαναεριοποίησης LNG της Ευρώπης περίπου 145 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου / χειμερινή περίοδο της επιτρέπει να «αντισταθμίσει εν μέρει» τα χαμηλότερα επίπεδα πλήρωσης των αποθηκών, θεωρούνται αναγκαίες περαιτέρω ενέσεις αποθήκευσης καθώς και ισχυρές παραδόσεις LNG για ενίσχυση της ευελιξίας τους επόμενους μήνες.

«Οι συνεχείς ενέσεις αποθήκευσης στις αρχές του χειμώνα, μαζί με ισχυρές παραδόσεις LNG, ενθαρρύνονται για τη διατήρηση των αποθεμάτων και της ευελιξίας του συστήματος αργότερα μέσα στη σεζόν», αναφέρει ο ENTSOG.

Οι εισαγωγές LNG της ΕΕ έχουν υποχωρήσει από τα επίπεδα του περασμένου έτους εν μέσω των συνεχιζόμενων διαταραχών του εφοδιασμού που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συνολικά, οι εισαγωγές της ΕΕ από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 ήταν περίπου 4% χαμηλότερες από την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global Energy CERA.

Τόνοι αισιοδοξίας και… εκτόξευση τιμών

Παρότι μέχρι τώρα δεν διαφαίνεται προοπτική αποκλιμάκωσης στα πολεμικά μέτωπα και εξομάλυνσης της κατάστασης στην ενεργειακή αγορά, η Συντονιστική Ομάδα Φυσικού Αερίου της ΕΕ, -μια συγκέντρωση εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-, μεταδίδει κάποιους τόνους αισιοδοξίας, διαβεβαιώνοντας ότι ο ευρωπαϊκός εφοδιασμός με φυσικό αέριο παραμένει ασφαλής.

«Ενώ τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι σε ιστορικά χαμηλά, η έκθεση (του ENTSOG) επιβεβαιώνει ότι το σύστημα φυσικού αερίου της ΕΕ είναι αρκετά ευέλικτο για να καλύψει τη ζήτηση αυτόν τον χειμώνα», όπως ανέφερε η Συντονιστική Ομάδα σε σχετική δήλωση.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι όγκοι των εισαγωγών LNG στην ΕΕ θα εξαρτηθούν κυρίως από τις χειμερινές θερμοκρασίες και τον αντίκτυπό τους στη ζήτηση φυσικού αερίου. Η απόφαση για την εισαγωγή LNG ή την απόσυρση φυσικού αερίου από την αποθήκευση εναπόκειται τελικά στην αγορά».

Οι υψηλές τιμές, πάντως, εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας για την Ευρώπη καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, όπου είναι δυνατόν, για να περιορίσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου εν μέσω ανοδικής πίεσης τιμών από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή.

Αρκεί να αναφερθεί ότι στο σημείο αναφοράς του TTF την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα συμβόλαια παράδοσης τον Νοέμβριο έκλεισαν στα 80,3 ευρώ/MWh, όταν έναν χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2025, η τιμή βρισκόταν στα 32 ευρώ/MWh…

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