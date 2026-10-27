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Με αυξημένα κονδύλια και ενισχύσεις που μπορούν να φτάσουν έως τα 1.560 ευρώ, προετοιμάζεται το νέο επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2026-2027. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα, με το ύψος της επιδότησης να διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, τον τόπο κατοικίας και το μέσο θέρμανσης.

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται αύξηση 30% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με πρόσθετους πόρους 52 εκατ. ευρώ, ενώ η πρώτη σημαντική καταβολή προγραμματίζεται πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως τις 10 Νοεμβρίου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Οι οριστικές προθεσμίες, οι όροι συμμετοχής και τα ακριβή ποσά θα καθοριστούν με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ποιοι μπορούν να λάβουν την ενίσχυση

Το επίδομα προορίζεται για φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν τις ανάγκες θέρμανσης της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για ιδιόκτητο, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο ακίνητο.

Η επιδότηση προβλέπεται να καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και φωτιστικό πετρέλαιο.

Το τελικό ποσό δεν είναι ενιαίο. Προκύπτει από τον συνδυασμό του βασικού ποσού αναφοράς, των κλιματικών συνθηκών της περιοχής και των προσαυξήσεων για εξαρτώμενα παιδιά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα ποσά αναφοράς εκτιμώνται σε 490-494 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα, 468-470 ευρώ για πέλετ, 455 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση, 425 ευρώ για φυσικό αέριο και 390 ευρώ για πετρέλαιο, υγραέριο και μπλε κηροζίνη.

Πρόκειται για βάσεις υπολογισμού και όχι για τα ποσά που θα λάβουν υποχρεωτικά όλοι οι δικαιούχοι.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό των 1.560 ευρώ

Η ενίσχυση αναμένεται να ξεκινά από τα 130 ευρώ, με γενικό ανώτατο όριο τα 1.040 ευρώ.

Για κατοικίες σε περιοχές με ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα προβλέπονται πρόσθετες προσαυξήσεις.

Στους οικισμούς με κλιματικό συντελεστή τουλάχιστον 1, το ανώτατο ποσό μπορεί να αυξηθεί στα 1.300 ευρώ. Για περιοχές με συντελεστή τουλάχιστον 1,2, η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έτσι, νοικοκυριά με αντίστοιχα εισοδήματα και μέσο θέρμανσης ενδέχεται να λάβουν διαφορετικά ποσά, εφόσον κατοικούν σε περιοχές με διαφορετικές θερμοκρασιακές ανάγκες.

Εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Καθοριστικό ρόλο στην ένταξη στο πρόγραμμα θα έχουν τα οικονομικά στοιχεία των αιτούντων.

Για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει, το εισοδηματικό όριο αναμένεται να διαμορφωθεί στα 16.000 ευρώ.

Για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης, το αντίστοιχο όριο προβλέπεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο εκτιμάται στα 29.000 ευρώ, με πρόσθετα 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Επιπλέον, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Παράλληλα θα ελέγχεται η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Τα προβλεπόμενα όρια είναι 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για την αξιολόγηση αναμένεται να αξιοποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις του 2025 και η περιουσιακή εικόνα της 1ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις τελικές προβλέψεις της απόφασης.

Οι ειδικές προϋποθέσεις και η ηλεκτρονική αίτηση

Για ορισμένα καύσιμα προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί.

Στα καυσόξυλα, ο οικισμός κύριας κατοικίας θα πρέπει να έχει πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους, ενώ για τα πέλετ το όριο αυξάνεται στους 25.000 κατοίκους. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται κλιματικός συντελεστής τουλάχιστον 0,8.

Για την επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται ενεργή παροχή κατά τη λήξη των αιτήσεων, ενώ από τη συγκεκριμένη κατηγορία εξαιρούνται όσοι υπάγονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Η υποβολή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο myΘέρμανση, με καταχώριση των στοιχείων της κύριας κατοικίας, του αριθμού παροχής ρεύματος, του επιλεγμένου καυσίμου και, όπου απαιτείται, του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Απαραίτητος θα είναι επίσης ένας έγκυρος IBAN δηλωμένος στο myAADE, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως την ορθότητα των στοιχείων τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην ολοκλήρωση της αίτησης.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου, χωρίς να έχει καθοριστεί ακόμη οριστική ημερομηνία.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής έως τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ η πρώτη σημαντική πληρωμή, που αναμένεται να αντιστοιχεί στο 60% της ενίσχυσης, τοποθετείται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Οι υπόλοιπες καταβολές θα ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα που θα προβλέψει η υπουργική απόφαση.

Το νέο επίδομα αποτελεί σημαντική στήριξη για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, η τελική επιλεξιμότητα και το ποσό που θα πιστωθεί θα εξαρτηθούν από την οριστικοποίηση των κριτηρίων και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.